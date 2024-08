Carles Puigdemont ya está en España tras pasar siete años en el exilio. Tres minutos antes de las nueve de la mañana, el expresident catalán ha reaparecido andando por la calle Trafalgar, acompañado por el ahora presidente del Parlament, Josep Rull, y otros líderes de su partido como Jordi Turull, Laura Borràs o Artur Mas, ante una multitud reunida en el Arc del Triomf. «Hace siete años que nos persiguen por querer escuchar la voz del pueblo de Cataluña, hace años que empezó una durísima represión», ha asegurado después de lograr abrirse paso entre la multitud.

«Han convertido en ser catalán en una cosa sospechosa», ha añadido durante su breve discurso, de menos de cinco minutos, en paseo Lluís Companys de Barcelona en un acto organizado por el Consell de la República al que se han sumado la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) y al que han acudido representantes de Junts, ERC y la CUP.

«A pesar los esfuerzos, que nos han querido hacer mucho daño, hoy he venido aquí para recordarles que todavía estamos aquí porque no tenemos derecho a renuncia», ha dicho entre los gritos de «presidente». «El derecho a la autodeterminación pertenece a los pueblos, es un derecho colectivo. No nos dejemos confundir, hacer un referéndum no es ni será nunca un delito. Votaron 2,3 millones de personas votaron ahora hace siete años».

#ÚltimaHora Carles Puigdemont arriba a l'acte de rebuda de Barcelona pel carrer Trafalgar acompanyat del president del Parlament, Josep Rull #Investidura3Cat https://t.co/fALpovZit4 pic.twitter.com/JHhyAqqnz0 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) August 8, 2024

Carles Puigdemont dice que dela victoria del referéndum de 2017 salió una «represión feroz»: «No nos interesa estar en un país en el que las leyes de amnistían no amnistían». Por otro lado, Puigdemont se ha referido a la sesión del pleno de investidura del socialista Salvador Illa de este jueves y ha asegurado: «De aquí un rato tenemos una sesión importante, como todas las que hace el Parlament. Siempre aquello que aprueba el Parlament lo respetamos».

Finalmente, ha concluido: «Debemos saber preparar nuevas oportunidades, porque las tendremos y las ganaremos. No sé cuando nos volveremos a ver amigos y amigas, pero pase lo que pase, cuando nos volvamos a ver, podremos volver a gritar juntos bien fuerte 'Visca Catalunya lliure'».

🎥 President @KRLS Puigdemont: "No sé quan ens tornarem a veure. Però quan ens tornem a veure que podem cridar tots junts el crit amb què jo ara acabaré: Visca Catalunya lliure." pic.twitter.com/kaC3k9atT5 — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) August 8, 2024

Pese a que había anunciado su intención de participar en el pleno de investidura, Puigdemont se ha esfumado tras participar en su acto de bienvenida y sigue en paradero desconocido. Los Mossos d'Equadra tienen en marcha el dispositivo 'Jaula', con controles en varias vías de salida de Barcelona, para tratar de localizar a Puigdemont, a quien se ha perdido de vista.

El expresident anunció este miércoles por la mañana que había iniciado su viaje de vuelta desde el exilio a España. «El Parlament de Catalunya ha convocado a todos los diputados al debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Yo tengo que estar allí y quiero estar allí. Por eso he empezado el viaje de vuelta desde el exilio», anunció a través de un vídeo en su cuenta de X.