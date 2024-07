Las acusaciones populares han recurrido la decisión del juez que investiga a Begoña Gómez de autorizar únicamente a Vox para participar en el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tratando de anular esa declaración para poder estar presentes en lo que sería una segunda testifical. Este recurso, sin embargo, no impedirá al juez que tome declaración a Sánchez a partir de las 11.00 horas. Si se estima por parte de la Audiencia Provincial, apuntan las acusaciones, ese interrogatorio se anularía y tendría que repetirse con la presencia de todos los letrados.

En declaraciones a los medios en los aledaños del Palacio de Moncloa, donde tendrá lugar la misma, los abogados de Hazte Oír, Manos Limpias y Iustitia Europa han explicado que han trasladado las cuestiones que quieren plantear a Sánchez a la letrada de Vox, Marta Castro, que será la encargada de preguntar. Las acusaciones, a excepción de Vox, han criticado que el magistrado no les autorice a «estar hoy en la declaración de Pedro Sánchez cuando hay un auto del 3 de julio» que les «permite estar en todas las diligencias presenciales de investigación que se lleven a cabo».

«Entendemos que hay una vulneración de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, tanto en cuanto, habiéndose permitido la presencia, siempre, de todas las acusaciones en todas las testificales e interrogatorios, ahora, sorpresivamente, se nos impide el poder estar», han afeado. En esta línea, las acusaciones han explicado que «seguramente» lleguen «hasta la Audiencia Provincial solicitando la nulidad».

«Lo tenemos que pensar, lo tenemos que decidir, pero solicitando la nulidad de la declaración por vulneración de nuestros derechos, con lo cual, si se estima ese recurso, se tendría que volver a repetir la declaración», han advertido. Las acusaciones, en concreto, han preparado «más de medio centenar de preguntas» dirigidas al jefe del Ejecutivo. «Las preguntas las hemos coordinado, las hemos preparado entre los cinco acusaciones. Hemos tenido reuniones durante todos estos días, trabajando conjuntamente, y además se ha preparado específicamente esta declaración por todas las acusaciones», han detallado.

A preguntas de los periodistas, los letrados han expresado sus «dudas» acerca de la declaración de Sánchez, puesto que el presidente podría acogerse a su derecho a no declarar contra Begoña Gómez por ser su esposo. «A ver qué puede suceder, si guarda silencio o si quiere aclarar las cosas», han añadido. En cualquier caso, a juicio de las acusaciones el jefe del Ejecutivo tendría que responder a «las preguntas que hacen referencia a los otros imputados». «Allí no tendría derecho a guardar silencio, porque no tiene relación de familiaridad con ellos», han apuntado.

Por su parte, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha opinado que Sánchez «está absolutamente nervioso porque tiene que declarar ante el juez», que tomará «por primera vez en la historia declaración a un presidente del gobierno en el Palacio de Moncloa». «Y ahí no podrá hacer lo que hace en el Congreso de los Diputados, que es burlarse de quien le hace las preguntas, que es callar o que es mentir. Todas esas preguntas se van a hacer hoy. Se van a hacer por el juez y se van a hacer por Marta (Castro)», ha añadido. El propio Buxadé ha acompañado a su compañera de formación hasta la garita de entrada del Palacio de la Moncloa, donde ha accedido para participar en la testifical de Sánchez.