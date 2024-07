Los grandes bancos españoles no se están viendo afectados «por el momento» de la caída mundial de parte de los servicios de Microsoft, ni tampoco los pagos con tarjetas en España, ha informado Redsys, la plataforma que sirve de intermediario en una gran parte de los pagos, incluidos online.

Un cambio de configuración en los servidores de Azure, la plataforma de computación en la nube creado Microsoft, provocó una interrupción de almacenamiento y de procesamiento que afectó a los servicios de Microsoft 365. Debido a esta incidencia, que está provocando problemas a nivel global en aerolíneas, bancos, bolsas, o medios de comunicación, es posible que los usuarios de la tecnológica no puedan acceder a varias aplicaciones y servicios de Microsoft 365.

Sin embargo, los principales bancos españoles, por el momento, no se están viendo afectados de la caída de estos servicios, según explican a EFE. En el caso del Banco Santander, los equipos de la entidad monitorizan la operativa y no parece que haya una afectación grave en los sistemas. Desde el BBVA trasladan que no están afectados, al igual que CaixaBank, que asegura que el grupo no tiene afectación directa.

En el Banco Sabadell se repite la misma situación y no consta ningún problema por el fallo de Microsoft. Y hasta el momento sucede lo mismo en Bankinter, cuyos clientes y la operativa del banco no se han visto afectados. Aunque quizá lo más relevante es que la plataforma Redsys, que sirve de intermediario en una gran parte de los pagos, incluidos los online en España, ha confirmado que el fallo tecnológico de Microsoft no ha tenido ninguna repercusión en ella. «Nuestro servicio opera con absoluta normalidad», ha asegurado Redsys.