El Gobierno pide al PP que aclare si mantendrá los gobiernos con Vox en los ayuntamientos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este viernes al PP que aclare ahora si va a mantener los gobiernos de Vox en los ayuntamientos, tras la salida de esta última formación de los cinco gobiernos autonómicos que compartía con los populares.

Así se lo ha reclamado al PP en una entrevista en Onda Cero, en la que ha dicho que es una «buena noticia» que el partido que lidera Santiago Abascal salga de los gobiernos autonómicos tras poner el «grito en el cielo» por acoger a unos cientos de menores no acompañados cuando en Canarias hay 6.000.

El ministro ha exigido al Partido Popular que deje ya clara su postura y que apoye la modificación a la Ley de Extranjería que, en su opinión, «es la única solución definitiva» para que no se vulneren los derechos de los menores. Tras asegurar que el PP tiene sobre una mesa una propuesta urgente para modificar el artículo 35 de a Ley de Extranjería, ha advertido de que, si no lo apoya, los menores no acompañados acordados tardarán meses en ser acogidos en las comunidades.

Según Torres, ese cambio en la norma, que no pueden aprobar por decreto ley porque no tienen el apoyo de Junts, ni el sí del PP, permitiría trasladar a estos menores en 15 días al resto de territorio nacional. Ha incidido en que hay que dar una respuesta desde el Estado a la situación de Canarias fundamentalmente con el compromiso y el voto del PP.

Los populares tienen esa responsabilidad en las comunidades, porque, de lo contrario, «sería un fracaso», ha remarcado. «Si no tuviéramos el apoyo del voto del principal partido que preside las comunidades habría freno para poder llevar a estos jóvenes con sus derechos preservados a las comunidades autónomas», ha apostillado.