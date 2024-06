La escritora Carmen Posadas ha asegurado este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el 'caso Nummaria' que confió en el supuesto 'cerebro' de la causa, Fernando Peña, porque se lo «recomendó» su cuñado, que le explicó que «era el mejor» en su «campo» y que también representaba a «muchos otros escritores y artistas».

Su declaración como testigo se enmarca en esta vista oral que gira en torno a Nummaria, el bufete que está en el centro de la causa porque se juzga si se dedicó a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a que sus clientes pudieran defraudar a Hacienda. Entre sus clientes estaban los actores Imanol Arias --que ha reconocido cinco delitos fiscales-- y Ana Duato.

A preguntas de la Fiscalía, Posadas ha dado detalle sobre una inspección fiscal por la que tuvo «que pagar». Tras ser preguntada por la razón, la escritora ha asegurado que a «los escritores en general» les dijeron que podían «tener una fórmula que era hacer una sociedad y cobrar a través de esa sociedad». «Y luego, según lo explicaron, cambiaron la ley a mitad del partido y entonces eso ya no se podía hacer y me tocó pagar», ha detallado.

En ese punto, el Ministerio Fiscal le ha preguntado si cobró una renta vitalicia. «Yo tenía un ingreso, sí, algo así. Pero yo la verdad es que no entiendo nada porque es una cosa que sale completamente de mi esfera», ha reconocido. Ese fue el motivo que le llevó a acudir, ha añadido, a Fernando Peña. «Hablaba usted de que les dijeron que podían cobrar por ir a la sociedad y que luego cambió. ¿Les dijeron quién fue?», le ha interpelado el fiscal. «Fernando Peña», ha respondido, aseverando que se lo «recomendó» su cuñado, que le dijo «que era una persona relevante y que en este campo era el mejor». «Y además luego me enteré que también tenía muchos otros escritores y artistas y era un especialista en derechos de autor», ha apuntado.

Este mismo miércoles el tribunal también ha escuchado la declaración como testigo de la periodista Marta Robles, que ha sido preguntada sobre si sufrió una inspección por parte de la Agencia Tributaria y cuáles fueron los motivos de la misma. «Pues la verdad es que no lo sé, porque a mí me hicieron una inspección y entonces yo creo que eso fue cuando la ley cambió y entonces ya no se podía hacer nada. Podía declarar a través de las empresas y yo recuerdo que le dije, y entonces me dijo Fernando (Peña) no, porque esto vamos a pelearlo y tal», ha señalado. Fue en ese punto, según ha relatado Robles, cuando ella puso en duda esa posición y le dijo que era una «tontería» lucharlo. «Si es que declaro yo directamente y ya está, y me dijo no, no, tranquila, tranquila que esto hay que hacerlo así, ya lo verás, tal, y poco más recuerdo», ha añadido.

El fiscal, en ese momento, le ha preguntado si sabía que Peña tenía un socio que era una sociedad inglesa. «Sé que me lo puso Fernando, una sociedad inglesa y me dijo que esto era una cosa absolutamente legal, y que era una cosa que se hacía así habitualmente, y que no tenía el más mínimo problema, y que esto era una cosa que se tenía que hacer», ha contestado. La Fiscalía le ha instado a explicar qué le aportaba la sociedad inglesa. «Eso es exactamente lo que le pregunté yo unas 250 veces. La defensa me dijo, tranquila, tranquila, que tú de esto no sabes, tú tranquila, no te preocupes», ha zanjado.