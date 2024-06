El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «asaltar» el Poder Judicial y «atacar» la independencia de los jueces y ha insistido en que los populares se reunirán solo con la mediación de la Comisión Europea para que «certifique» las conversaciones en torno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Si pretende transmitir que los jueces no son independientes no merece seguir siendo presidente del Gobierno. Más que nunca vamos a defender al Estado de Derecho. El señor Sánchez empieza a ser un peligro para la independencia judicial en nuestro país», ha dicho en rueda de prensa en el Congreso. Feijóo ha acusado a Sánchez de mentir al presentar una propuesta que «nunca» comentó en la mesa de negociación con Bruselas y ha negado que sea la misma propuesta que plantea el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte.

«Miente. Ha mentido atribuyendo una propuesta al CGPJ que el propio presidente ha desmentido. Ha mentido haciendo una propuesta que el PP desconoce en su totalidad y ha mentido al comisario de Justicia de la UE porque nunca la propuesta del presidente ha sido comentada en la mesa de negociación», ha reiterado. Feijóo ha insistido en la importancia de que la Comisión Europea sea «testigo» de las negociaciones.

«Y volvemos a decir que si el Gobierno quiere seguir dentro de la Constitución y en presencia de un comisario europeo para certificar las conversaciones, nosotros no nos oponemos», ha remarcado, aunque ha avisado que las negociaciones se deberían retomar en el punto donde se dejó, sin la propuesta que hizo ayer Sánchez: «Para nosotros no existe». «Todo lo que el presidente ha dicho ayer no se comentó nunca y para nosotros no existe. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial tendrá al PP en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y probablemente a la Comisión Europea en contra», ha dicho Feijóo sin concretar cuándo podría producirse ese encuentro.

Después de que fuentes del Ministerio de la Presidencia hayan señalado a EFE que han emplazado a que el encuentro entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons y la vicepresidenta europea pudiera ser este viernes en Madrid o bien la próxima semana en Bruselas, Feijóo ha recalcado que el PP estaba conversando con el comisario de Justicia de la UE y la negociación debe retomarse en el punto donde estaban hasta esa fecha. «Fuera de ahí, ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado de derecho», ha recalcado.