La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que deja la dirección de Sumar tras el batacazo de las elecciones europeas de este pasado domingo en las que obtuvieron tres escaños, aunque sigue en su puesto en el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Díaz ha comparecido ante los medios en una cita anunciada poco antes.

Díaz ha anunciado su decisión mediante la cual dejará la coordinación general de Sumar, aunque mantendrá su puesto como titular de Trabajo y también al frente del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. En sus palabras, Díaz ha enmarcado su paso atrás en los malos resultados obtenidos este pasado domingo en las elecciones al Parlamento Europeo.

Según Díaz, estas elecciones han servido de «espejo» y la ciudadanía no se «equivoca» cuando vota o cuando decide no acudir a votar. «Es siempre nuestra responsabilidad. Y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo». También ha señalado que es necesario que el espacio abra un debate colectivo, en Sumar así como en sus organizaciones aliadas, y con su renuncia «abre ese camino». «En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido».

«Creo con enorme firmeza en la fuerza de la política y en ser una fuerza de Gobierno que da buenas noticias a quienes más nos necesita. Ahí me encontrarán siempre.»



A veces es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante. Gracias, @Yolanda_Diaz_ 🩷 pic.twitter.com/X0c87rrNBe — Sumar (@sumar) June 10, 2024

Para suplir la vacante de Yolanda Díaz se convocará pronto al Grupo Promotor de Sumar, el máximo órgano de la formación conformado por 80 miembros, que según los estatutos tendrá que proponer un nuevo coordinador general y debe ser aprobado por mayoría simple. La idea es que este proceso se pueda convocar en una o dos semanas para evitar prolongar que la formación esté descabezada más tiempo.

La decisión se ha dado a conocer este lunes tras la reunión de la dirección de Sumar, donde han analizado los resultados obtenidos este pasado domingo en los comicios europeos, y que se ha prolongado por espacio de más de tres horas. Ya esta pasada madrugada distintas voces de dentro y fuera de Sumar habían reclamado un examen de conciencia y asunción de responsabilidades al más alto nivel por los resultados obtenidos. En este sentido, el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha llegado a considerar que «el liderazgo de ese espacio dejará de ser un consenso como hasta ahora», y sobre la cabeza de la lista morada, Irene Montero, ha asegurado que es «la mejor candidata de la izquierda».