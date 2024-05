El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado, tras la aprobación de la ley de amnistía, que su Gobierno va a solicitar esta semana al Consejo Consultivo un informe para defenderse en el Tribunal Constitucional de lo que ha considerado «una agresión al concepto de igualdad».

Así lo ha avanzado García-Page este viernes durante el acto institucional con motivo del Día de Castilla-La Mancha, que se ha celebrado en Toledo, donde ha destacado que pedirá el informe «con el deseo y la confianza de que el Consejo Consultivo nos dé vía libre para defendernos en el Tribunal Constitucional -ha dicho-».

Lo que ha adelantado en su intervención es que esta próxima semana el Gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar al Consejo Consultivo de la región un informe preceptivo, al que obliga la ley, para conocer las posibilidades de que la comunidad autónoma se defienda en el Tribunal Constitucional de lo que el presidente regional ha considerado «una agresión al concepto de igualdad».

«Ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría», ha señalado García-Page, quien ha añadido que es «muy conocida» su opinión personal, y también política, sobre el proceso de la amnistía y que más allá de las discusiones constitucionales él tiene «una oposición de fondo». «Aunque discrepes, hay que aceptar lo que se diga; hay que acatar lo incluido dentro de las organizaciones políticas», ha continuado García-Page, quien ha apuntado que «unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria», pero «el perdón se da o no se da; no se hace a cambio de nada, y menos a cambio de un chantaje», ha opinado.

«Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante, independientemente de la acción de la Justicia», ha aseverado. Asimismo, ha hecho hincapié en que como presidente, tiene la obligación y el encargo de «velar claramente por si cualquier norma», de otras autonomías o del propio Gobierno, del Congreso o del Senado, por si «cualquier disposición afecta a los intereses de esta región y, particularmente, a nuestros intereses directos y a nuestras competencias», ha añadido.

Y ha agregado: «Por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés electoral, yo he jurado defender los intereses de esta tierra y para mí ese juramento no es protocolario». «Ojalá lo pudiera hacer todo el mundo en este país, cumplir con lo que promete. Es la esencia de la convivencia y la convivencia es lo contrario de cualquier tipo de chantaje», ha sentenciado García-Page.