El próximo 9 de junio los ciudadanos de la Unión Europea tienen una cita con las urnas. Aunque se trata de uno comicios muy importantes, lo cierto es que existe mucho desconocimiento sobre las elecciones europeas. Lo primero que hay que saber es que los electores tendrán la oportunidad de escoger a 720 eurodiputados, 15 más que en 2019, cuya función es la de representar a cerca de 450 millones de personas. En concreto, España elige a 61 eurodiputados; dos más que en 2019. Otros países tienen más representantes que nuestro país. Por ejemplo, Alemania cuenta con 96 eurodiputados; Francia, con 81; e Italia, con 76.

En el caso de España hay una circunscripción única y se aplica un sistema de listas cerradas, por lo que los electores no pueden cambiar el orden de preferencia de los candidatos en la lista. Por tanto, cada partido político o coalición tendrá la misma papeleta para todo el país.

Otro dato importante a tener en cuenta es que no todos los países celebran las votaciones el mismo día. Cada país puede elegir la jornada que desee, siempre que esté comprendida entre el jueves, 6 de junio, y el domingo, 9 de junio. Los resultados se conocerán tarde, ya que no se podrán hacer públicos hasta que todos los colegios hayan cerrado su puertas. Italia es el último país en hacerlo, exactamente a las 23:00 horas. En España las votaciones finalizan a las 20:00 horas, pero hasta las 23:00 no habrá resultados.

Para poder votar en estos comicios es necesario tener 18 años cumplidos el día de la votación; la nacionalidad española y residir en España o en el extranjero (salvo que se opte por votar en el Estado miembro de residencia actual), o ser nacional de otro país de la UE residente en España. Para depositar el voto en las urnas es preciso identificarse con un documento original en el que aparezca la foto (no se admiten fotocopias): pude ser el DNI, pasaporte o carnet de conducir. También se puede presentar la aplicación miDGT y la tarjeta de residencia (en el caso de ciudadanos de la Unión Europea que la posean). Cabe precisar que se puede votar por correo, pero el plazo para solicitarlo finaliza el 30 de mayo.

Sin lugar a dudas, las elecciones europeas del próximo 9 de junio son muy importantes y así lo ponen de manifiesto los expertos consultados. Sin embargo, el hecho de la lejanía con la que se percibe a esta institución hace que despierten poco interés entre los ciudadanos.