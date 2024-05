El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que su partido ha elaborado un listado de 100 preguntas sobre el llamado 'caso Koldo' y las incógnitas sobre las actividades de la esposa de Pedro Sánchez que remitirán al PSOE para que el jefe del Ejecutivo las conteste este miércoles en su comparecencia en el Pleno en la Cámara Baja.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha señalado que, dado que Alberto Núñez Feijóo no va a tener «tiempo suficiente» para plantearle esas preguntas a Sánchez -los portavoces dispondrán de 27 minutos en total-, el PP ha optado por enviarle el cuestionario con antelación para que explique las dudas sobre los «casos de corrupción que asedian al Gobierno, al partido y a su entorno personal».

«Lo que hemos hecho es elaborar el listado de estas 100 preguntas que remitiremos al Partido Socialista en el día de hoy y distribuiremos inmediatamente a los medios de comunicación para que todo el mundo tenga derecho a conocer la realidad, lo que Pedro Sánchez no ha contestado a lo largo de los últimos meses de huida y escape», ha enfatizado. Tellado ha indicado que son preguntas que tienen «que ver con los asuntos que la justicia y los medios de comunicación están investigando y que afectan a las relaciones de personas del PSOE, de miembros del Gobierno y del entorno personal de Sánchez con empresas que han resultado beneficiadas por el propio Gobierno».

«No son sobre rumores ni bulos, son sobre hechos que han motivado detenciones, la aperturas de diligencias judiciales, la intervención de la Fiscalía Europea Anticorrupción y que ahora mismo la Guardia Civil tenga que estar delimitando si las actividades económicas de la esposa del presidente entran o no dentro del Código Penal», ha añadido. Tellado ha garantizado que el Partido Popular «no se va a echar atrás» sino que «va a indagar sobre las investigaciones que cercan al Gobierno», ya que, según ha dicho, es su «deber constitucional» y dado que los socios de Sánchez «no lo van a hacer».

«Sus socios no lo van a hacer porque han llegado a un entente de impunidad. El Gobierno aprueba la amnistía para borrar los delitos de los independentistas y ellos miran hacia otro lado ante las actividades sospechosas y bajo investigación del Gobierno y de su entorno», ha afirmado, para añadir que «lo único que les une es esa especie de omertá para protegerse mutuamente». Tellado ha afirmado que Sánchez debe dar explicaciones y ha añadido que el PP «lo que le está pidiendo es normalidad democrática».

En este punto, y ante el choque abierto con el presidente de Argentina, Javier Milei, le ha avisado que «lo que hayan hecho otros no le va a servir al Gobierno como coartada para librarse del control democrático y amedrentar al principal partido de la oposición». «El presidente del Gobierno no puede pretender que las actividades económicas de su esposa merezcan primero una crisis nacional que le ha llevado a esos cinco días de asuntos propios y ahora una crisis internacional, pero no provoquen ni diez minutos de explicaciones ante las Cortes Generales», ha declarado.

Tellado ha recalcado que «exigir esas explicaciones sobre hechos reales y documentados no es ni atacar la democracia ni atacar a España» sino «todo lo contrario». «Es asegurar que el sistema y sus mecanismos de control funcionan en España con total normalidad», ha dicho. Al ser preguntado cómo valora que un informe de la Guardia Civil no aprecie indicios de delito en la actuación de la mujer del presidente, Tellado ha dicho que «exonerar a alguien de una responsabilidad penal solo le corresponde a un juez, no a un informe de la UCO». «Nosotros seguimos pensando que la actuación de la esposa del presidente es cuanto menos ni estética ni éticamente razonable, cuanto menos. Y será un juzgado, no la Guardia Civil, quien tenga que delimitar las actuaciones», ha abundado.

En ese documento con 100 preguntas, el PP arranca preguntando a Sánchez si «conocía las reuniones de su mujer con uno de los cabecillas de la trama, que medió para abrirle las puertas de Globalia»; por qué Begoña Gómez «tenía un acuerdo de patrocinio con una empresa que negociaba con el Gobierno un rescate millonario»; y si se «negociaron a la vez el contrato» de su esposa y «el rescate a la misma empresa por parte del Gobierno». El PP también pregunta a Sánchez «qué intereses tenía Begoña Gómez en que el Gobierno contratara a la empresa del principal accionista de su máster» y si «no supone eso un conflicto de intereses». También le interroga acerca de si ha influido su relación con Carlos Ocaña en su reciente nombramiento como consejero de la SEPI en Telefónica.

Asimismo, le pregunta si «sabe que Teresa Ribera concedió una ayuda de 100.000 euros a la plataforma G-100, de la que se benefició un proyecto contra la despoblación que lidera su mujer» y «cómo explica que hasta cuatro ministerios adjudicaran contratos por un total de 138.000 euros a una consultora de la que era accionista su mujer durante 2021 y 2022». El PP también interroga a Sánchez por el número de vuelos que ha realizado su esposa a Marruecos «en los aviones del 45 Grupo de las Fuerzas Aéreas de España desde el 1 de junio de 2018 al 12 de mayo de 2024».

Además, quiere saber si «tuvo que ver» el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero «en la decisión del Gobierno de permitir el aterrizaje en España de Delcy Rodríguez, pese a tener prohibida su entrada en suelo europeo»; si ha vuelto a hablar con el exministro José Luis Ábalos «después de desterrarle al Grupo Mixto» y si le prometió «a su antigua mano derecha un puesto de salida en las listas europeas a cambio de su silencio antes de que se destapara toda esta trama corrupta».

En ese cuestionario, también pregunta a Sánchez si el ministro Oscar Puente le ha informado del estado de la auditoria interna que anunció hace un mes para «depurar responsabilidades en su Ministerio»; y si el Gobierno dio «instrucciones al fiscal general del Estado para frenar las investigaciones hasta después de las elecciones generales». Además, dice si tras la actuación con Ábalos, no debería «pedir las mismas responsabilidades» a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, que fueron presidentes en Baleares y Canarias. El PP también pregunta a Sánchez si se siente un presidente «con las manos libres para poder gobernar toda esta legislatura sin que ningún factor externo le condicione» y si durante sus cinco días de reflexión «llegó a dudar de tener esa libertad en su toma de decisiones en el futuro».