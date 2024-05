El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este sábado el triunfo del 12M, loando el apoyo del PSOE a medidas «difíciles» como la amnistía: «Teníamos razón. Sentid vuestra la victoria. Sentíos partícipes y protagonistas porque sin vosotros no hubiera sido posible». En un acto en Barcelona para celebrar la victoria del PSC el 12M y lanzar la candidatura socialista a las elecciones europeas, en el que también han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Illa ha subrayado que, con el resultado de las urnas, «Cataluña ha dicho que quiere seguir comprometida con la España plural y diversa».

«Bienvenidos a una Cataluña que ha abierto una nueva etapa», ha enfatizado Illa ante las cerca de 1.600 personas del público, entre el que había la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Félix Bolaños y Pilar Alegría, así como delegaciones del PSOE de distintos puntos de España. Entre gritos de «Illa presidente», el líder del PSC ha enfatizado que, con la victoria socialista el 12M, «Cataluña ha apostado por la convivencia, dejando atrás el odio; ha apostado por el diálogo, dejando atrás el monólogo; y ha apostado por la colaboración, dejando atrás la confrontación».

Illa ha dado las gracias al conjunto de españoles que «tuvieron altura de miras» y confiaron en la apuesta por la amnistía y ha dirigido un especial agradecimiento a la «familia socialista». «A todos aquellos que no nos dejasteis en momentos complicados, que estuvisteis al lado del PSC, apoyándonos, defendiéndonos. A todos los que cuando hemos tomado decisiones difíciles que podían no entenderse, como la amnistía y los indultos, estuvisteis allí defendiendo las convicciones socialistas», ha resaltado.

«Sí, teníamos razón. Sentid como vuestra la victoria del 12M. Sentíos partícipes y protagonistas del resultado electoral en Cataluña porque sin vosotros esto no hubiera sido posible», ha remarcado. «España inclinará la balanza el 9J» A las puertas de iniciar la campaña electoral de las elecciones europeas, Illa ha subrayado que estos comicios «quizás son los más importantes desde la fundación de la UE» y ha advertido que el proyecto europeo «está en riesgo». «Quien lo dude que mire hoy y mañana lo que ocurre en Madrid, el discurso de odio que reúne en Madrid a (Javier) Milei, (Giorgia) Meloni, (Marine) Le Pen, (Viktor) Orbán, ese discurso del miedo a que se destruya todo», ha subrayado. Por ello, ha llamado a «decir no» al discurso del odio el 9J, igual que en las elecciones catalanas y en las pasadas elecciones generales.

«Nosotros apostamos por la confianza en nuestros valores, en nuestras instituciones, en los ciudadanos, en lo que hemos conseguido juntos. Por eso, hay que decirlo muy alto y muy claro, no queremos Melonis, Orbans ni Le Pens porque no queremos odio, división ni discriminación», ha subrayado. Illa ha sostenido que «España va a ser clave» en las elecciones europeas y va a «inclinar la balanza en Europa»: «Igual que en España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, hemos parado el discurso del odio, hemos dicho no a la derecha y la ultraderecha; también en Europa, España va a decir no al discurso del odio de la derecha y la extrema derecha». Por su parte, el alcalde Collboni ha celebrado también la victoria del PSC el 12M y ha confiado en poder lograr hacer un «tres en raya»: «Presidente socialista en España, alcalde socialista en Barcelona y presidente socialista en la Generalitat».

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que la convención internacional Europa Viva 24 de este fin de semana en Madrid, con Vox como anfitriona, se celebra en España porque la sociedad española «representa todo lo que ellos detestan y odian». «Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como Gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian», ha dicho al señalar que lo que detestan y España representa es feminismo, justicia social, dignidad laboral, Estado del bienestar fuerte y democracia. «¿Sabéis lo que les digo a estos representantes de la internacional ultraderechista? Que les ganamos las generales, les ganamos las autonómicas en Catalunya y les ganaremos las europeas», ha añadido.