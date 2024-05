La expresidenta del Govern Balear y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha comparecido a las 18:00 horas en la Comisión de Investigación por el caso Koldo donde ha realizado su intervención inicial; en la que ha repasado los hechos y contextualizado la compra de las mascarillas en el momento de crisis sanitaria que se vivía en las Islas Baleares. Armengol se ha referido a la dureza de aquellos momentos y ha asegurado que su prioridad fue «anteponer la vida de las personas a cualquier otra circunstancia», añadiendo también que las decisiones de compra se llevaron a cabo por criterios técnicos:

«Quiero ser muy clara como he sido siempre, me comuniqué con miembros del ministerio para diversas cuestiones; no recuerdo todas las comunicaciones de cuatro años pero sí recuerdo las trascendentes, es posible que Koldo García estuviera entre esos contactos pero descarto con total seguridad y rotundidad que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa, nunca lo he hecho ni con él ni con nadie», ha argumentado.

La expresidenta del ejecutivo balear ha querido dejar claro que «se ha construido un bulo, se ha dicho que eran fake» explicando que las mencionadas mascarillas, a pesar de ser cierto que no podían utilizarse como equipo individual de protección de nivel FFP2, sí podían servir como protección de la sociedad civil en la desescalada, «que era nuestro objetivo», ha afirmado Armengol, «que quede claro que las mascarillas sirven, no es cierto que sean inútiles».

La presidenta del Congreso de los Diputados ha aclarado que no conocía los detalles del expediente hasta que se produjo la investigación y que «no conocía siquiera el nombre de la empresa hasta estos últimos meses». Armengol ha recordado el método de trabajo de la administración balear durante las contrataciones de emergencia y se ha mostrado directa respecto a su propia función: «Yo no estaba en la tramitación de expedientes sino en las decisiones de calado, disculpen que en mitad de una crisis, no estuviera en las prioridades de una presidenta conocer los detalles concretos de cada compra».

Cruce de acusaciones entre Jorge Campos (Vox) y Francina Armengol

Por el momento, la intervención más tensa la ha protagonizado el diputado de Vox Jorge Campos cuando ha comenzado su primera pregunta diciendo que este caso supone un «desprestigio absoluto para la Cámara», refiriéndose al cargo de Armengol en el Congreso de los Diputados.

La expresidenta del Govern Balear ha contestado rápidamente recordándole a Campos que «no estoy implicada en ningún caso de corrupción, por tanto no mienta, yo odio profundamente la corrupción política y si alguien se ha enriquecido que le caiga encima todo el peso de la ley sea del partido que sea».

Por su parte, Campos ha contraatacado preguntando si alguna vez Koldo García pidió a Armengol que acelerara la compra de las mencionadas mascarillas, a lo que Francina Armengol ha respondido «no, jamás»; aunque sí ha admitido que conoció al asesor del ministro Ábalos: «sí, alguna vez he hablado con él pero no recuerdo todas las comunicaciones porque no era trascendente, ahora se tiene la imagen que se tiene de él pero era un asesor del ministro de Transportes».

La expresidenta balear ha contestado uno a uno a todos los representantes de los diferentes partidos y repetido en diversas ocasiones cuál era su relación con Koldo García, que define como «un contacto» que otras personas le pasaron y que «derivé al Servei de Salut».

Otra de las cuestiones más repetidas en sus respuestas ha sido la utilización de las mascarillas; «se compran de emergencia porque es una emergencia para Baleares y se utilizan, no como FFP2 pero se utilizan», ha afirmado. De hecho, ha explicado que ésa fue precisamente una de las razones por las cuáles se solicitó a la empresa proveedora la diferencia de precio entre las mascarillas de una categoría y de otra.

Francina Armengol ha finalizado su intervención sobre las 19:50 de este lunes tras casi dos horas de explicaciones. Su mensaje final ha ido en la misma línea que Pedro Sánchez tras su parón institucional para 'reflexionar', ya que se ha definido como una «firme defensora de los debates entre diferentes y del pluralismo político, que es algo muy potente que ayuda a tomar las mejores decisiones; pero no vale todo, la técnica del desprestigio, de la deshumanización, del bulo y la mentira no es buena técnica y creo que la ciudadanía merece que todo esto pare. Pido que paremos esta forma de hacer política; por el bien de las instituciones, de la democracia y de nuestro país", ha finalizado.