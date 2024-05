La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que, en el marco de la mesa de diálogo social para la reforma del nivel asistencial del desempleo, se creará un subsidio específico para víctimas de la violencia machista y se permitirá la compatibilidad entre prestación contributiva de desempleo y un trabajo.

Díaz, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha afirmado que espera alcanzar pronto un acuerdo con los agentes sociales sobre esta reforma y confía en que la reunión de la mesa de esta tarde sirva para dar un paso más. La ministra ha recordado que en la reforma del subsidio que se propuso en su día y que tumbó el Parlamento se permitía compatibilizar el subsidio por desempleo con un empleo.

«Pues ahora damos un paso más y permitimos la compatibilidad con la prestación contributiva de desempleo», ha señalado la vicepresidenta. La legislación actual permite compatibilizar la prestación contributiva o el subsidio por desempleo con el trabajo a tiempo parcial y con el trabajo autónomo. Sólo si se es mayor de 52 años y se cobra un subsidio se puede simultanear esta ayuda con un contrato a tiempo completo indefinido o temporal, siempre que la duración sea superior a 3 meses.

La vicepresidenta ha afirmado que los sindicatos están aportando medidas «muy positivas» en la negociación, como la eliminación de los subsidios parciales, que ahora se cobrarán íntegros, en los casos de trabajadores a tiempo parcial que se queden en paro. De este modo, ha añadido Díaz, se corregirá un aspecto legal que tenía impacto de género, pues perjudicaba fundamentalmente a las mujeres, y de la que venía advirtiendo a España el Tribunal de Justicia Europeo.

Preguntada por si espera un acuerdo este mismo lunes con los agentes sociales, la vicepresidenta ha dicho que primero hay que ver cómo va la reunión que presidirá el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. «Vamos a ver primero cómo va la mesa de diálogo de hoy y después contaremos cómo es el trámite parlamentario», ha señalado la titular de Trabajo.

La reforma del subsidio es uno de los hitos vinculado al cuarto desembolso de los fondos 'Next Generation UE' y al que el Ejecutivo debe dar respuesta antes del 20 de mayo, momento en el que se acaba la prórroga de dos meses que España acordó con Bruselas para la evaluación de este desembolso, que asciende a una cuantía de 10.021 millones de euros. No obstante, el Gobierno no descarta por ahora pedir una nueva prórroga.

Asimismo, la vicepresidenta ha subrayado que antes del verano cerrará la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral con dos objetivos: recortar la jornada laboral para «tener más tiempo de vida» y corregir el control horario porque «no funciona de manera correcta». «Estamos trabajando para que la Inspección de Trabajo pueda conocer en cada momento cuál es la actuación real de las horas que se hacen en España. El tiempo de vida, el tiempo de trabajo, en definitiva, vivir mejor. Y lo haremos antes de este verano», ha dicho Díaz, que ha defendido que la reducción de la jornada es una de las medidas «más ansiadas» por la ciudadanía, «voten a quien voten».

Sobre la posición de la CEOE en esta mesa, la ministra, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha apuntado que la patronal, al igual que los sindicatos, está trabajando «con muchísimo rigor», aunque cree que «está dividida ante un sector que quiere legislar sobre la reducción de jornada laboral y el control horario y otro sector que no lo quiere hacer».

«En las patronales a veces hay más política que en otros lugares. Es un debate legítimo que tiene que dar la patronal española que yo voy a respetar, pero quiero reconocer que la patronal española hoy está trabajando en esa mesa de diálogo social», ha subrayado. Díaz ha afirmado que, con acuerdo de la patronal, la jornada laboral media en los convenios colectivos se ha reducido a 38,5 horas a la semana. «Por tanto, la patronal española sabe que esta medida no solamente es posible sino que es necesaria para mejorar la productividad y ya lo está practicando», ha apuntado.