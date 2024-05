El líder del PSC y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este viernes que «con JxCat no habrá pacto» porque sus lógicas de gobierno son «incompatibles»: «Ellos apuestan por el bloqueo, (Carles) Puigdemont es bloqueo y es década perdida». Después de que ayer el candidato del PSC no cerrara la puerta a un entendimiento con JxCat y abogara por un Govern «transversal», en un coloquio organizado por Barcelona Tribuna d'Amics del País, Illa ha descartado un acuerdo con los posconvergentes.

«Con JxCat no habrá pacto, esto es obvio. Ellos mismos se autoexcluyen porque su lógica es la lógica de esta década perdida y mi lógica es la de un gobierno fuerte, son dos lógicas incompatibles. Ellos apuestan por el bloqueo, déjemelo decir claro, Puigdemont es bloqueo y es década perdida», ha aseverado. El candidato del PSC sí que ha pedido el apoyo de «una mayoría transversal» de la sociedad catalana, independientemente de lo que hayan votado con anterioridad, para lograr la fuerza suficiente para poder gobernar.

«Puede haber mucha gente que en anteriores ocasiones ha dado apoyo a este espacio político (JxCat) que diga que no podemos consentir que el país siga yendo hacia atrás en educación, sanidad, infraestructuras, no esté preparado para la sequía, después de estos diez años», ha argumentado. Illa, que ha descartado respaldar a otro candidato a la presidencia que no sea él, ha asegurado que «el presidente de la Generalitat se decidirá en Cataluña» y ha negado cualquier relación entre el resultado del 12M y la estabilidad del Gobierno español.

«Vincular esto (el resultado del 12M con la gobernabilidad del Estado) me parece un planteamiento muy poco catalanista. Es un poco sorprendente que gente que defiende la independencia de Cataluña quiera conseguir gobernar Cataluña yendo a Madrid», ha enfatizado. Preguntado por las palabras del expresidente catalán y candidato de JxCat, Carles Puigdemont, que se refirió a Illa como «gobernador civil», el líder del PSC ha respondido: «Yo me refiero a él como expresidente, eurodiputado y candidato».