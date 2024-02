La Justicia francesa aprobó este miércoles la entrega a España del exjefe de ETA Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', quien ya cumple condena en una cárcel española por varios delitos, para que sea juzgado por su presunta responsabilidad en el atentado en el que murió el magistrado José Francisco Querol en el año 2000.

En una audiencia en la que no estuvieron presentes ni García Gaztelu ni su abogada, el Tribunal de Apelación de París dio luz verde a la petición emitida en 2023 por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz. Se trata de un procedimiento necesario dado que García Gaztelu se acogió al principio de especialidad, por el que no se puede ser enjuiciado por una causa por la que no ha sido entregado. Los magistrados franceses indicaron que la entrega a España del que fuera jefe militar de ETA se extiende para que sea juzgado por delitos que suman una pena potencial máxima de 60 años.

Se le imputan cargos de colaboración necesaria en un delito de asesinato terrorista, castigado con hasta 30 años, de promotor o director de banda armada u organización terrorista, que suma 15 años, y de depósito de armas y explosivos, por otros 15 años. La Fiscalía ya había manifestado su conformidad respecto a la euroorden en una audiencia previa celebrada el pasado 14 de febrero.

El atentado con coche bomba contra el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, en el que también murieron su escolta Jesús Escudero, su chófer Armando Medina y un conductor de la EMT de Madrid, fue perpetrado el 30 de octubre del año 2000 en Madrid. Fue obra del comando Buruhauste de ETA, y «presuntamente participaron» de manera «específica» los etarras Ana Belén Egües, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios, según el auto emitido por Pedraz en octubre pasado.

Txapote, junto a Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi eran entonces los «dirigentes» de ETA que «ejercieron la máxima responsabilidad» sobre dicho comando, «desde la clandestinidad en Francia», y quienes a su vez dirigían el aparato militar de la banda terrorista, añade ese auto.

Junto a la petición de entrega de García Gaztelu, en 2023 el juez Pedraz cursó también solicitudes a Francia para la entrega de Múgica, Olarra Guridi y Rubenach, ya que aunque cumplen condenas en cárceles vascas, se acogieron también al principio de especialidad