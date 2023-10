El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha informado este miércoles del fallecimiento de la joven Maya Villalobo Sinvany en Israel. La mujer de 19 años y doble nacionalidad española e israelí se encontraba en el país de Oriente Medio realizando el servicio militar, y en el momento del ataque de Hamás se hallaba en una base asaltada por los islamistas. Se trata de la primera víctima mortal española tras la ofensiva a gran escala lanzada por Hamás desde la Franja de Gaza.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a la familia de la joven muerta en el ataque de Hamás contra Israel, y ha dejado claro que «nada justifica un atentado terrorista». «Consternado por la noticia del fallecimiento de Maya Villalobo Sinvany», ha manifestado el presidente en un mensaje en X, antiguo Twitter, después de que el Ministerio de Exteriores anunciara la confirmación de la muerte de la joven. Sánchez ha aprovechado para trasladar su «más sincero pésame a su familia y amigos». «El Gobierno de España reitera su más enérgica condena a los ataques de Hamás a Israel», ha manifestado el presidente del Gobierno, recalcando que «nada justifica un atentado terrorista».

Al tiempo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha emitido un mensaje de condolencias dirigido a los familiares y amigos de la joven fallecida, aprovechando para enfatizar su «más enérgica condena al ataque terrorista de Hamás en Israel».

Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Maya Villalobo Sinvany. Quiero reiterar mi más enérgica condena al ataque terrorista de Hamás en Israel y enviar un abrazo a todas las víctimas de la barbarie — Francina Armengol (@F_Armengol) October 11, 2023

Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaccionado este miércoles a la confirmación de la muerte de la joven sevillana tras el ataque del grupo terrorista Hamás en el transcurso de la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Andalucía, para expresar, por un lado, «la máxima expresión de cariño y apoyo a la familia de Maya», y de otro, proclamar que «no hay un terrorismo bueno o malo» porque «todos degradan la convivencia».

La noticia ha saltado durante la última preguntaba que afrontaba Moreno en la Cámara andaluza, la que le realizada el portavoz de su grupo parlamentario, Toni Martín, para anunciar él mismo que «Exteriores acaba de confirmar la muerte de Maya Villalobo», a la que ha presentado como «una de las tantas víctimas de la locura del terrorismo», antes de precisar que «sufre un país soberano como Israel». El presidente del Gobierno andaluz ha asegurado que por su parte «lo tenemos muy claro: determinación y firmeza en la lucha contra el terrorismo», para lo que ha reclamado «unidad en el conjunto de la sociedad» para propiciar «la lucha en todos los frentes».

Antes de la respuesta de Moreno, Toni Martín ha dirigido su reproche a «fuerzas representadas en esta Cámara que no lo llama terrorismo» al «asesinato indiscriminado» perpetrado por «una organización terrorista que se llama Hamás», una actitud que ha calificado de «lamentable». Tras proclamar que quienes mantienen esa actitud de indiferencia o de disculpa hacia el atentado de Hamás «no es digno de ocupar un escaño en un Parlamento», el portavoz del Partido Popular en la Asamblea legislativa andaluza ha afeado igualmente al Gobierno de España que no haya participado en la declaración conjunta de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia de rechazo al terrorismo tras proclamar que «el terrorismo no tiene ideología, sólo es odio, muerte y masacre».