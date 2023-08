El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha calificado este jueves la propuesta de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de reformar el Reglamento del Congreso para que los diputados puedan utilizar las lenguas cooficiales, como una «cortina de humo» para no hablar, entre otras cosas, de los «problemas internos» de Sumar con Podemos.

«No es una demanda real de los españoles», ha puntualizado Tellado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Por ello, considera que la intención de la vicepresidenta segunda del Gobierno es crear debates «estériles» con los que tapar otros temas.

La socia de Gobierno del PSOE afirmó ayer que le gustaría que se produjera esta reforma en el Congreso porque España es un país «de países», «diverso» y «plural» en el que las «distintas identidades» merecen este «derecho».

Sumar pone como ejemplo el Senado, donde en la actualidad está permitido el uso de catalán, vasco y gallego de forma parcial, limitado a la presentación de escritos, la Comisión General de las Comunidades Autónomas y en el debate de mociones.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha sostenido que en los últimos meses, en los que ha ejercido como senador, ha comprobado que en la Cámara Alta no se usan demasiado las lenguas cooficiales.

Aun así, desde el PP insisten en que no tienen ningún problema con el uso del catalán, el vasco y el gallego, porque «ya se usa en el Senado», pero que lo verdaderamente importante ahora mismo es la gobernabilidad de los próximos cuatro años. Tellado, que ha criticado que es una propuesta que puede dividir a la sociedad entre partidarios y detractores, ha subrayado que las lenguas sirven «para comunicar, no para enfrentar». Y ha asegurado que Díaz hace pública esta propuesta para evitar que se hable de que la izquierda perdió las elecciones y de «los problemas internos» de Sumar, con Podemos intentando ganar más poder o amenazando con no respetar la disciplina de voto, ha apostillado.