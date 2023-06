El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que tendría que haber corregido «antes» la Ley del solo sí es sí y ha dicho que siente «toda» la responsabilidad de la rebaja de penas a más de mil agresores sexuales y de las excarcelaciones. «Ha habido discrepancias en la lectura y en las sentencias que se han hecho por parte de los distintos tribunales de justicia en los distintos territorios, faltaba por ver cuál era la lectura que hacía el Tribunal Supremo. Actuamos antes, ¿qué deberíamos haberlo hecho antes? Sin duda alguna, pero lo hicimos», ha manifestado Sánchez, este martes, en una entrevista en el Hormiguero de Antena 3, recogida por Europa Press, preguntado por si seis meses para modificar la ley no fue mucho tiempo.

Además, ha afirmado que siente «toda» la responsabilidad de la rebaja de penas a violadores y de las excarcelaciones, y que lo asume «en primera persona» y pide «disculpas a las víctimas». «Cometimos un error y lo hemos resuelto», ha insistido. Asimismo, preguntado por si la inversión que ha hecho el Gobierno estos últimos cuatro años en igualdad ha dado resultados y si hay menos violencia de género y menos asesinatos machistas, Sánchez ha puntualizado que «hay mayor concienciación por parte de la ciudadanía» y que las mujeres saben que «pueden salir de ese circuito de la violencia».

En este sentido, respecto a los pactos del PP y Vox para gobernar en algunos territorios, el presidente del Gobierno ha criticado que se quieran prohibir las concentraciones contra la violencia machista y ha tachado de «inaceptable» que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijera que lo de Carlos Flores --el que fuera candidato de Vox en la Comunidad Valenciana-- fue un «divorcio duro». «No hay divorcio duro ni blando, la violencia de género no se justifica nunca», ha zanjado el presidente del Ejecutivo. Respecto al Ministerio de Igualdad, no ha entrado a «cuestionar el trabajo de ningún ministro o ministra» de su Gobierno y ha remarcado que el trabajo de la agenda feminista es «incuestionable». No obstante, ha indicado que «son públicas y notorias las diferencias» que ha tenido con Irene Montero, y ha aclarado que «no» se siente «reflejado» en declaraciones como la de la secretaria de Estado de Igualdad cuando dijo que los hombres son violadores.