La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha comparecido pocos minutos antes de las 14.00 horas para valorar los resultados de la consulta a las bases y los inscritos, en las últimas horas para consolidar su acuerdo de alianza electoral con Sumar. En una breve intervención sin preguntas, Belarra ha señalado la injusticia que el equipo de Yolanda Díaz comete con Irene Montero al establecer un «veto» a su presencia en las listas electorales del 23J.

Para Belarra es injusto, por el inquebrantable compromiso feminista demostrado por la Ministra de Igualdad, el hecho de que la compañera de ambas en el Consejo de Ministros quiera vetarla de cara a los próximos comicios generales. Así, también ha censurado que se plantee el «acuerdo de coalición sobre la exclusión de una compañera», precisando que Montero ha puesto su cargo a disposición del resto de la dirección y que esta ha decidido seguir arropándola.

Asimismo, la líder de Podemos ha señalado que la última propuesta de Sumar no garantiza la presencia de los morados en la próxima configuración del Congreso de los Diputados que emane de las urnas, al no reservarles listas de salida. Belarra ha apelado al final de la intervención «a la voluntad de Yolanda», deseando que no sea necesario llegar al último minuto para la rúbrica del pacto. Recordemos que el plazo para presentar coaliciones de cara a las próximas elecciones generales termina en la medianoche de este viernes.

Belarra: "Me entristece profundamente que Yolanda Díaz y su equipo propongan un acuerdo que se construya sobre la exclusión a Irene Montero, que ha construido una generación de derechos feministas: ley del aborto, ley del 'solo sí es sí' o la ley trans" https://t.co/eycv1IhSn3 pic.twitter.com/yctCD2jbKF — Europa Press (@europapress) June 9, 2023

Además, la dirigente de Podemos ha ensalzado la capacidad de movilización de sus militantes en un momento especialmente convulso como este. También ha querido contextualizar los 'noes' en un supuesto voto desde el descontento por la falta de protagonismo que Díaz ha reservado para Podemos en su frente amplio de izquierdas, que en Baleares encarna la plataforma econacionalista Ara Més.