Ponsatí, citada ante el Supremo, no aclara si acudirá: «Tengo trabajo»

La exconsellera y eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, que en marzo regresó a España tras cinco años y medio huida de la Justicia, está citada este lunes ante el Tribunal Supremo, aunque, al ser preguntada, no ha aclarado si acudirá a Madrid y se ha limitado a decir: «Trabajaré, tengo trabajo». Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017 para evitar ser procesada por el 1-O, cruzó por sorpresa el pasado 28 de marzo la frontera francoespañola para regresar a Cataluña, sin entregarse a las autoridades pese a su orden de detención.

Tras dar una rueda de prensa, fue detenida por los Mossos d'Esquadra en plena calle y conducida ante el juez de guardia en Barcelona que la dejó en libertad, después de que así lo acordara el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. No obstante, Llarena la citó para que comparezca el 24 de abril ante el Supremo, con el fin de comunicarle que está procesada por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de prisión, solo de inhabilitación, una vez que el magistrado le retiró el delito de sedición tras la reforma penal impulsada por el Gobierno y ERC. Y le advirtió de que si no comparece podría modificarse «su situación personal» y podría ser conducida ante el tribunal «por la fuerza pública».

Preguntada este domingo si piensa acudir este lunes al Supremo, ha evitado confirmarlo, aunque ha dado a entender que no es esa su intención: «Un día u otro iremos a Madrid, no lo sé, vete a saber... Las capitales europeas siempre son interesantes», ha dicho. La exconsellera ya había manifestado sentirse «muy poco inclinada» a comparecer ante el alto tribunal: «Es una semana que estaremos muy ocupados. Tenemos otras cosas más importante que hacer que ir a Madrid». De hecho, este domingo Ponsatí estuvo en Barcelona firmando ejemplares de su libro «molts i ningu» con motivo de Sant Jordi.