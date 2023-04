La entrevista de Jordi Évole a Yolanda Díaz está dando mucho que hablar. La líder de Sumar tuvo muy presente a Pablo Iglesias durante todo el programa y le dedicó una gran cantidad de calificativos en su intervención. «Cascarrabias», «machista» o «señoro» son algunas de las palabras que la gallega utilizó para definir a su excompañero de partido. «Está todo el rato enfadado. Yo soy una persona feliz. He visto a gente que ha estado en cárceles franquistas y ha peleado, como lo ha hecho Pablo, pero le dije que estaba hecho un cascarrabias», aseguró.

La política también explicó que no necesita a ningún hombre para prosperar en su carrera y criticó los comentarios machistas que tiene que escuchar a diario: «Desde que estoy trabajando en Sumar, tengo que ser de alguien. Me dicen que soy de Pablo Iglesias, de Iñigo Errejón... pero no de Mónica García o de Ada Colau. Soy de 'señoros'». Díaz también compartió con la audiencia que se sintió «muy enfadada» con Pablo cuando le designó «a dedo» como candidata en marzo de 2021: «Sabe muy bien que lo pasé muy mal». Es más, confesó que el propio Iglesias le llegó a decir «te voy a joder la vida».

«Hay que dejar volar a la gente en política».#LoDeYolanda pic.twitter.com/kGfwQKQtyM — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 16, 2023

Este mismo lunes Pablo ha querido responder a Yolanda en una entrevista en Rac1. «No sé en qué ayuda la ensalada de hostias de este domingo a que nos vaya bien en las elecciones municipales y autonómicas. Creo que tendría más sentido hablar de las propuestas», ha reprochado. Respecto a las dos formaciones, ha sostenido que «Sumar y Podemos son muy diferentes, pero que deben caminar juntas porque tienen elementos programáticos comunes». El politólogo ha pedido a los integrantes de Sumar que «bajen un poco el tono» y ha lamentado que Díaz le afeara comportamientos machistas: «Lo valioso es criticar a aquél a quien nadie se atreve a criticar, no sumarse al coro de ostias contra aquel que ya se las lleva todas».

En esta línea, también ha criticado «el ninguneo» de la vicepresidenta a las líderes de Podemos. Preguntado por si afrontaría un cara a cara con Díaz, se ha descrito como «un soldado» de Podemos y ha dicho que lo haría si así lo decidiera Ione Belarra. Respecto a los compañeros que prefieren no opinar, ha sido claro: «Les respeto y les entiendo, pero yo tengo debilidad por los partisanos que toman partido hasta mancharse bien manchados, como escribía Gabriel Celaya».