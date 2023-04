La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, fue entrevistada este domingo por la noche en el programa de La Sexta 'Lo de Évole', un espacio en el que Pablo Iglesias también tuvo su protagonismo y en el que estuvo muy presente. Díaz reconoció que no pensaba que el expresidiente de la formación morada tuviera todavía una «ascendencia» tan agudizada tras su salida, criticó que siga tan «archipresente» y compartió con la audiencia que se sintió «muy enfadada» con él cuando le designó «a dedo» como candidata en marzo de 2021, cuando decidió presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid de ese año, de lo que se enteró por el vídeo que publicó en redes.

Al respecto, ha indicado que así se lo transmitió y que le reprochó que no era correcto como actuó, pues además fue una «falta de respeto a su organización». De hecho, ha revelado que se vio en la disyuntiva durante unas horas, a raíz de ese enfado, de dejar el Gobierno o hacer lo que ha hecho hasta, «dar un paso adelante» y ser finalmente candidata por la plataforma Sumar. «Sabe muy bien que lo pasé muy mal», ha ahondado para indicar que el propio Iglesias le dijo, sin connotaciones negativas, 'te voy a joder la vida'.

«Hay que dejar volar a la gente en política».#LoDeYolanda pic.twitter.com/kGfwQKQtyM — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 16, 2023

Por otro lado, ha manifestado que Iglesias dejó la política diciendo que no aportaba en política tras las elecciones madrileñas, pero siempre tuvo dudas de que realmente la dejara porque le conoce muy bien. De hecho, ha admitido que no creía que tuviera mantuviera un rol «tan agudizado» en Podemos y cree, como «toda España», que sigue teniendo un liderazgo en su organización, porque está «archipresente». «Hay que dejar volar a la gente, hay que dejar hacer... a todo el mundo», ha señalado Díaz, al tiempo que ha recordado que Iglesias ha llegado a anunciar «cosas del Consejo de Ministros» en medios de comunicación.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recriminado a Podemos su actitud de cara a la posible confluencia con Sumar dado que si piden la «unidad a torta limpia», el «electorado» termina «deprimido» y luego «da igual que te des la mano». «Si uno no quiere, dos no acuerdan». Así se ha expresado Díaz este domingo en Lo de Évole, donde además ha dicho que no puede entender ni comprender cómo nadie de Podemos acudió al lanzamiento de su candidatura a la presidencia del Gobierno el pasado 2 de abril.

«Si pides la unidad a torta limpia, deprimes a tu electorado».#LoDeYolanda pic.twitter.com/ONoEEW3or5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 16, 2023

En relación a un posible acuerdo entre Sumar y Podemos para concurrir a las elecciones generales, la vicepresidenta ha asegurado que hará lo que esté en su mano para llegar a un acuerdo y ha apuntado que las primarias abiertas a la ciudadanía no es el problema con Podemos, al estar convencida de que aunque hubieran firmado un compromiso al respecto no estarían dentro de Sumar. «¿Tú te crees que si le firmamos un documento a la secretaria general de Podemos diciendo esto están dentro de Sumar? Te digo yo que no. Yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos: hablan de cuánto dinero, cuántas listas, y poquito de programa», ha subrayado, asegurando que esta situación le genera «tristeza».