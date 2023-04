El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se hará «corresponsable» de los resultados de su partido en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y ha fijado como meta que los populares sean primera fuerza en votos y sumen más alcaldías y nuevos gobiernos autonómicos. «Si el PP es la primera fuerza estaremos dando el primer paso para dar a España un Gobierno mejor. No me daré por satisfecho si conseguimos menos de esto, asumo el reto en primera persona», ha asegurado Feijóo en un discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP, retransmitido en abierto.

A los suyos les ha pedido trabajar en las siete semanas «cruciales» que faltan hasta los comicios como si estuviesen a «un voto de la mayoría» y se ha comprometido a hacer lo mismo, sin optar por un perfil bajo y sin esconderse detrás de sus candidatos.

«Yo no soy Pedro Sánchez y mi obligación es hacer exactamente lo contrario, recorrer España con vosotros. Seré el último afiliado en todos los actos y me haré corresponsable de los resultados», ha recalcado. Además, ha dicho que desoirá a quienes le aconsejan desinflar expectativas porque el PP no busca un «aprobado raspado», al tiempo que ha señalado que «el partido de Sánchez aguantará mejor que en las generales» por «lógica electoral».

Ante la Junta Directiva, donde le escuchaban los presidentes de Andalucía, Galicia o la Comunidad de Madrid, Feijóo ha llamado a ofrecer un Gobierno «mejor» en «todos los rincones de España» porque no van a «tragar» con alcaldes o barones del PSOE que «por acción o por omisión acataron atropellos y excentricidades de Sánchez». A los españoles, Feijóo les ha ofrecido Gobiernos «fuertes, sólidos y estables» en oposición a la «mezcolanza» y «amalgama» de la izquierda, del «tripartito» de Gobierno y de partidos que al no lograr «cosas chulísimas» cambian su nombre, como Sumar, y que solo tienen como objetivo el poder.

Sobre la posible suma con Vox de la que el PP dependería en algunos territorios, Feijóo ha dejado una alusión indirecta al decir que «podría tratar de ayudar a otros partidos a ver si la suma de esos otros con los nuestros nos oculta una derrota» pero «nunca» va trabajar para «facilitar votos a otros partidos en perjuicio» del PP. «Ha llegado el momento de decir hasta aquí porque a este Gobierno no hay quien lo trague», ha subrayado Feijóo, que con dicha fórmula, la de no tragar, ha listado una serie de críticas al Gobierno de Sánchez, desde pactar con independentistas, a suprimir el delito de sedición o incrementar la deuda pública.

También ha denunciado Feijóo el precio de los alimentos, el incremento de los impuestos o que ayudas como las de 200 euros no lleguen a quienes las necesitan, al tiempo que ha reprochado casos de corrupción como el de «Tito Berni» o leyes como la del solo sí es sí que ha conllevado rebajas de penas a agresores sexuales. Tras dejar un adelanto de los mensajes que se escucharán en las próximas semanas de precampaña y campaña, Feijóo ha pedido que el 28M se dé el «primer paso» para «pasar página de la pesadilla» que a su juicio supone el Gobierno de Pedro Sánchez.