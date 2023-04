Podemos se ha mostrado preocupado porque la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no apueste «de forma rotunda» por la unidad después de que haya afirmado que «en absoluto» sería un fracaso que la formación morada no estuviera en Sumar. Así lo ha afirmado en rueda de prensa el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha aseverado que su partido tiene como «objetivo ineludible» la unidad, la cual es «imprescindible» para revalidar el Gobierno de coalición.

«Nos preocupa que Yolanda no apueste de forma rotunda por la unidad», ha resaltado Fernández después de que la ministra de Trabajo asegurase en una entrevista en RNE que «en absoluto sería un fracaso» que Podemos y Sumar no llegaran a un acuerdo y que «Sumar va a ser el revulsivo de la política española».

La formación morada ha reiterado que Díaz debe decidir si quiere ser «la candidata de la unidad» o si prefiere presentarse a los comicios «sólo con Sumar» y sin llegar a un acuerdo electoral con Podemos. «La voluntad de Podemos es incuestionable (...) Creo que todos deberíamos tener claro que no ir juntos a las elecciones sería una pésima noticia, una mala noticia, un fracaso», ha declarado Fernández, reiterando que su formación seguirá trabajando «para lograr esa unidad».

Quieren a Díaz haciendo campaña en el 28M

Los de Ione Belarra han resaltado que «es evidente» que Podemos y Sumar son «espacios políticos distintos» que tienen diferencias, pero que «también» pueden llegar a acuerdos. También han señalado la importancia de obtener un buen resultado en las elecciones municipales y autonómicas para reeditar el Gobierno de coalición tras los comicios generales

En este sentido, han reconocido que les gustaría ver a Díaz haciendo campaña por sus candidatos, poniendo como ejemplo a Alejandra Jacinto a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entre otros. En la región también presenta su candidatura Mónica García, de Más Madrid, a quien Díaz agradeció ayer por «defender la dignidad» de la sanidad y por acudir a su acto.

Podemos también ha destacado los acuerdos logrados con otros partidos como Izquierda Unida (IU) o Alianza Verde en diferentes territorios para las elecciones municipales como la prueba de que la formación «apuesta de forma decidida por la unidad». «En esto estamos centrados y preocupados», ha remachado Fernández, apelando a que su prioridad es obtener un buen resultado el 28M.

Yolanda, la candidata de «Unidad»

Fernández ha reiterado que Podemos quiere que la vicepresidenta segunda del Ejecutivo sea la candidata para liderar «la unidad», afirmando que su voluntad «es incuestionable» y que no han cambiado de opinión. «Todo el mundo sabe lo que llevamos diciendo estos meses», ha reiterado, exponiendo que «la gente progresista en este país» está deseando que Podemos y Sumar sellen un acuerdo.

No obstante, han vuelto a pedir que se celebren primarias abiertas a la ciudadanía, una negociación que han calificado de «sencilla». «La unidad es imprescindible. Tenemos como objetivo ineludible básico la unidad», ha agregado Fernández. Las declaraciones del portavoz de Podemos tienen lugar un día después de que Yolanda Díaz anunciase de forma oficial que se presentará como candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones en un acto al que no acudió la cúpula de Podemos, que acusa a Sumar de no querer firmar por escrito un acuerdo para la celebración de primarias abiertas.