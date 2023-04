La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, protagonizará este domingo un multitudinario acto en Madrid, en el que se prevé que anuncie de forma oficial su candidatura a las elecciones generales y a liderar el espacio político a la izquierda del PSOE. Un paso que dará arropada por múltiples formaciones progresistas potencialmente aliadas y rodeada de sus principales dirigentes, pero también previsiblemente mostrará la situación de desencuentro actual con Podemos, que ya dijo que no asistirá si antes no se firma un pacto previo sobre primarias abiertas.

La cita, que pone el broche a la gira territorial de su plataforma para reunirse con la sociedad civil, el denominado 'proceso de escucha', tendrá lugar en el polideportivo Antonio Magariños de la capital, histórica cancha de baloncesto asociada al club 'Estudiantes' y que tiene un aforo aproximado de unas 3.000 personas.

Tras visitar las 17 comunidades autónomas desde que anunció el inicio de esta fase de consulta, en julio del año pasado, confeccionar 35 grupos de trabajo para recoger propuestas de trabajo, y reuniones sectoriales con colectivos profesionales y sociales, Díaz está en disposición de dar el esperado 'paso adelante' que ya deslizó en diversos actos y abanderar el espacio progresista, de la mano de un «proyecto de país para la próxima década».

Durante ese periodo ha destacado que Sumar es un movimiento ciudadano «imparable», que genera «ilusión» y «esperanza» para combatir la desafección hacia la política, donde «caben todos» y que será la «llave» y el «revulsivo» para revalidar una coalición progresista. Así y tras más de dos años desde que tomara el relevo del exvicepresidente Pablo Iglesias como máxima representante de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Díaz se prepara para asumir también el reto electoral para relanzar y reconfigurar el espacio, que se ha ido fragmentando paulatinamente desde la irrupción de Unidas Podemos.

Para la cita también habrá representación de entidades sociales, con representantes entre otros de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), SOS Racismo y la Unión de Autónomos (UATAE), además de delegaciones de CCOO y UGT, aunque no estarán líderes de estas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

Desde la organización también apuntan que habrá en el evento personalidades del mundo de la cultura y de la esfera pública, sin concretar nombres. Sin embargo, algunos ya han trasladado que acudirá el presentador Jorge Javier Vázquez. Como en otras ocasiones, habrá diversas intervenciones aparte del cierre del acto, protagonizado por Díaz, y la diferencia con el resto de eventos será el apoyo que le brindarán distintos dirigentes políticos.

Dentro del espacio confederal, IU ya ha dicho que se volcará tanto a nivel de militantes y simpatizantes como con dirigentes, con una amplia delegación encabezada por el coordinador federal y ministro de Consumo, Alberto Garzón, junto a la portavoz Sira Rego y el diputado y también secretario general del PCE, Enrique Santiago. Los comunes, otro de los baluartes de Díaz en este proceso, enviará también una destacada delegación con la alcaldesa de Barcelona, Ada Coalu, el ministro de Universidades, Joan Subirats, y la portavoz en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, junto a diversos parlamentarios. También dará apoyo a Díaz el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

No quedará ahí el respaldo a Díaz, pues estará arropada también por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la diputada andaluza de la formación Esperanza Gómez. También acuden al llamamiento de la vicepresidenta las dirigentes de Más Madrid en la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, Mónica García y Rita Maestre. Precisamente durante estos días desde las dos formaciones, que surgió tras desligarse de Podemos, han destacado su sintonía con Díaz y su voluntad de acompañarla sin condiciones. La representación de Compromís correrá a cargo del alcalde de Valencia, Joan Ribó, y también habrá presencia de otras formaciones aliadas en el denominado 'Acuerdo del Turia', como Verdes Equo con sus coportavoces Marcellesi y Silvia Mellado, la Chunta aragonesista y la portavoz de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), Fatima Hamed.

También está prevista la presencia del proyecto Drago, que lanzó el exdiputado Alberto Rodríguez. Además, habrá presencia de partidos a nivel internacional dado que estarán presentes, por ejemplo, a copresidenta del Partido Verde Europeo, Mélanie Vogel, y el presidente del Partido de la Izquierda Europea (PIE), Walter Baier. Sin embargo, también habrá alguna ausencia como el caso de Més per Mallorca, ligada al 'Acuerdo del Turia' y que no asistirá dado que en su estrategia para los próximos comicios generales no pasa por la alianza con Sumar.

Pero el caso paradigmático radica en las tensiones con la cúpula de Podemos, que para arroparla reclamó un acuerdo de mínimos y bilateral para desplegar unas primarias abiertas con vistas a elegir candidatos y fijar el peso de cada formación, que no se ha conseguido. Hasta la fecha no se han producido avances y sí mensajes cruzados, dado que Díaz dijo que Podemos no tenía excusas para no asistir y pidió a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que acudiera mientras que la también ministra de Derechos Sociales replicó que no entendía por qué se comprometía con ellos y que tenía la «llave de la unidad».

No obstante, varios cargos de Podemos se han desmarcado de la línea fijada por la dirección y sí acudirán al lanzamiento de Díaz sin esperar a ese pacto, como es el caso del coordinador autonómico de Galicia, Borja San Ramón, y su homóloga en Navarra, Begoña Alfaro, así como los diputados en el Congreso Antón Gómez-Reino y Txme Guijarro, los parlamentarios autonómicos Naiara Davó y Nacho Escartín. Unas presencias que los morados minimiza dado que son conscientes de que algunos de estos diputados están alineados con Díaz desde hace tiempo. Ante este choque, diversos cargos socialistas han apelado a Podemos y Sumar que alcancen un acuerdo para que haya únicamente una única candidatura alternativa a ellos.

Tanto Podemos como Sumar achacan incomprensión por la postura del lado contrario. Por ejemplo, desde la plataforma indican que ofrecieron dos documentos de compromiso con primarias abiertas pero pidiendo a Podemos que asumiera un marco bilateral, y no obviar que hay una quincena de partidos implicados en el proyecto.

Por su parte, desde el lado morado sospechan que ese requisito puede ser incompatible con conversaciones que se están manteniendo con otros partidos, que no firmar un pacto para primarias abiertas es contradictorio con el discurso de Sumar, sienten que se les impugna su legitimidad para plantear propuestas a este proceso y advierten del error para este espacio tratar de debilitarles. En otros sectores implicados en el proceso indican que las negociaciones para acuerdos de confluencia se intensificarán tras las elecciones del 28-M y piden centrar el foco en el anuncio de la candidatura de Díaz, para potenciar su figura.