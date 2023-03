Una decena de activistas ha protagonizado este mediodía una acción sorpresa frente a la fachada de los Leones del Congreso, arrojando botes de pintura roja para protestar por la política climática del Gobierno, aunque han sido detenidos inmediatamente por la Policía. Cuando el pleno del Congreso votaba la convalidación del decreto de la reforma de las pensiones un grupo de entre 8 y 9 personas de los colectivos «Extinction rebellion», «Colectivos Futuro Vegetal, y »Rebelión Científica« ha empezado a gritar »justicia climática" y a tirar botes de pintura roja biodegradable contra la fachada del Congreso.

Durante la acción, que ha durado pocos minutos, los protestantes han lanzado proclamas como «nos gobiernan criminales» y han lamentado los efectos que está produciendo el cambio climático. Los activistas han defendido esta acción y anticipan nuevas protestas mientras el Gobierno no tome medidas al entender que no les queda «alternativa» cuando hay todo tipo de artículos científicos advirtiendo de la crisis climáticas y «no hacen nada».

De hecho hace un año, los mismos colectivos de activistas protagonizaron otra acción sorpresa similar. El 6 de abril un grupo de científicos y activistas tiñeron con sangre falsa -un preparado de agua y remolacha- la fachada del Congreso de los Diputados para exigir acción climática a los responsables políticos. Seis de los quince activistas climáticos de Rebelión Científica que arrojaron zumo de remolacha al Congreso de los Diputados en abril del 2022 han declarado en los juzgados de Madrid este jueves, comenzando un proceso judicial que algunos han tachado de «criminalización de la protesta».

«Estamos hartas de que no se haga nada, ha pasado un año de la acción en el mismo lugar tirando pintura biodegradable que se va con agua y no ha hecho nada nuestro Gobierno. Se publicó otro informe del IPCC, y nuestro Gobierno sigue sin actuar y no solo que no actúe, que actúa para criminalizarnos, para reprimirnos. Estamos hartas no sabemos qué más hacer», ha dicho uno de los portavoces de estos activistas.