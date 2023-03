La marejada gruesa no ha hecho más que arreciar en las últimas horas entre los ambientes cercanos a Podemos y la virtual candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz. Coincidiendo con la moción de censura de Vox al ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, una sesión en la cual la ministra de Trabajo tuvo la oportunidad de intervenir de forma amplia, se ha producido un llamativo rifirrafe de ámbito nacional en las redes sociales. En el mismo no ha faltado tampoco una reminiscencia local en clave balear, de parte de un antiguo diputado del partido de Pablo Iglesias, uno de esos nombres que 'huyeron' de Podemos en sus primeros tiempos.

El creador de la marca morada, actualmente apartado de la primera línea política por propia decisión aunque afanado en su faceta de tertuliano y colaborador, se enzarzó en Twitter con la escritora Elizabeth Duval, cercana a las tesis de Yolanda Díaz. En concreto, Pablo Iglesias respondió una primera publicación de Duval que pedía «velar por el bien del espacio político de la izquierda». En la misma, la también activista trans recordaba que la actual vicepresidenta segunda del Gobierno fue señalada como tal por parte de Iglesias, y censuraba el «fuego amigo».

Al respecto Pablo Iglesias publicó una dura respuesta que culmina con una petición, que puede sonar a advertencia: «no se acerque más a nosotros». El fundador de Podemos rechaza a Elisabet Duval por «hacer creer que se puede defender un proyecto político decente desde la tertulia de Ferreras», antes de afearle un cambio de trabajo; de la plataforma CTXT, en la cual colabora el propio Iglesias a La Sexta, el segundo canal de Atresmedia.

«Le habrá dado más fama y dinero pero, si no le molesta, no se acerque más a nosotros. Saludos» zanja Pablo Iglesias. Duval todavía rebatió una vez más las premisas de Pablo Iglesias, y manifestó que «no sabes lo triste que es el sectarismo que destila alguien a quien he admirado tanto como tú y lo mucho que desearía que las cosas fueran de otra manera».

A Iglesias y sus duros términos les respondieron muchas otras personas, entre ellas el exdiputado balear de Podemos entre 2015 y 2019 Carlos Saura León, embarcado en la música tras dejar la política como Carlos Shiva, según contó en su momento a Ultima Hora, en clara alusión a la deidad hinduista que encarna al unísono la destrucción y la transformación; por otra parte dos facultades muy prodigadas entre las filas de la izquierda a la izquierda del PSOE.

«No se acerque más a nosotros» es un buen epitafio para un político. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 22, 2023

Hace bien en llamarla "señora" porque desde luego en este intercambio de mensajes la única persona adulta es ella. pic.twitter.com/9Z6hEPvnCY — Paloma Rando (@palomarando) March 22, 2023

Tampoco se puede defender un proyecto político decente aferrándote a las ruinas de Podemos. La ilusión convertida en una secta con un solo mantra: «no se acerque más a nosotros». https://t.co/99CZTB9dW0 — Margot Rot (@MargotRot) March 22, 2023

En la línea de lo expresado por otros comentarios de autores más anónimos, el exdiputado de Podemos en Baleares se siente aparentemente decepcionado con Iglesias y los derroteros que ha tomado una formación que le llevó al Parlament: «Pablo, mira que después de pasar de quererte (cuando fui diputado de TU partido) a odiarte, por como gestionasteis todo, había vuelto a apreciarte por La Base [el podcast de datos, análisis, contrainformación y actualidad política dirigido por Pablo Iglesias]. Pero tío, esto no es normal. Id a terapia. Y dejaos de leches ya».

Las semanas de enfrentamiento del ala de Podemos con el alma socialista del Gobierno, entre otros por las diferencias sobre la ley del 'solo sí es sí', parecen haber alejado un poco más a Yolanda Díaz de sus compañeras de coalición, y de hecho ella sí tuvo oportunidad de debatir sobre el discurso de Ramón Tamames en el marco de la moción de censura planteada por Vox en el Congreso. No así Ione Belarra o Irene Montero, a pesar de haberlo solicitado expresa y públicamente. En las últimas horas el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha admitido en una entrevista que su interlocutora en Unidas Podemos, como líder de su espacio, es la vicepresidenta segunda, aunque también habla con muchísima frecuencia con las ministras Belarra y Montero.