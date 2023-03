El Congreso rechazará este miércoles la segunda moción de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su candidato, el economista Ramón Tamames, que escuchará desde el escaño de Santiago Abascal la justificación que ofrezca la portavoz del PP, Cuca Gamarra, a la abstención anunciada por los populares. El pleno del Congreso ha retomado a las 9:00 horas el debate de esta moción de censura, la sexta de la democracia, que solo contará con los 52 apoyos del grupo parlamentario de Vox y frente a la que el PP ha decidido abstenerse.

Gamarra, tiene previsto centrar su intervención en la necesidad de cambiar al Gobierno y no en el candidato, porque en «el problema de este país no es Tamames», según señalan a EFE fuentes populares. En la dirección nacional del PP niegan estar preocupados porque el Gobierno les acuse de acercarse a Vox con la abstención y recalcan que la moción es un «sainete» del que han buscado desmarcarse, hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo no ha acudido a la Cámara Baja ni ha tenido agenda pública. Tras la intervención de la portavoz del PP será el turno del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, y todo parece indicar que Tamames replicará de forma conjunta a todos los representantes de los grupos parlamentarios que han intervenido durante los dos días. Además, cualquier miembro del Ejecutivo podría intervenir nuevamente para enfrentar con el candidato sus políticas de Gobierno.

Vox confía en que la intervención del PP sea «amable», ya que recalcan que la moción «es contra el Gobierno» y no contra ellos y fuentes del grupo parlamentario inciden en que sus enemigos «son la izquierda y los independentistas». La segunda jornada de debate finalizará previsiblemente cerca del mediodía con la presencia del presidente del Gobierno, que acudirá a la votación final, la cual será nomimal, por llamamiento y por orden alfabético, aunque la letra por la que empieza se elegirá por sorteo.

En el momento en que 176 diputados se pronuncien en contra de la iniciativa quedará plasmado el fracaso de la moción con la que Vox buscaba adelantar las elecciones generales y reivindicarse como «muro de contención» frente al «sanchismo y al separatismo». Por su parte, Sánchez ha utilizado esta iniciativa para ensalzar los logros de la coalición que lidera junto a Unidas Podemos y avisar de los riesgos que supondría para España una alianza entre el PP y Vox. El partido de Santiago Abascal ha llegado a pedir al PP que hiciera «borrón y cuenta nueva» y apoyara su moción para votar juntos contra un gobierno «ilegítimo».