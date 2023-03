El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este lunes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo «ya se está preparando para gobernar con Vox» y aseguró que en la Unión Europea «no se entiende» que el PP no se oponga «con nitidez» a la moción de censura de la extrema derecha. «El señor Feijóo ya se está preparando para gobernar con Vox, como hace ya con Castilla y León, allí donde pueda», después de las elecciones municipales, dijo Albares a su llegada a la reunión que hoy celebran en Bruselas los ministros de Exteriores de la UE.

«Aquí, en Bruselas, donde me estoy viendo con todos mis colegas, lo que no se entiende es cómo es posible que exista un partido de derechas como es el PP que no se oponga con nitidez y con claridad a una moción de censura presentada por la extrema derecha», que mañana se empezará a debatir en el Congreso de los Diputados.

Albares afirmó que el Gobierno se toma «muy en serio» la moción de censura, con la que «los españoles van a poder ver con mucha claridad, con mucha nitidez, dos programas de Gobierno para España».

Uno de ellos, «el que representa el Gobierno de coalición y claramente el presidente Pedro Sánchez, que mira hacia el futuro, que está encarnado en los valores europeos y en la pluralidad, en la diversidad, que está creando un escudo social para proteger a los españoles», como se hizo durante la pandemia, con el acuerdo sobre pensiones o sobre el aumento del salario mínimo, dijo el ministro. Por contra, «va a haber otro proyecto, que es el de la derecha y el de la extrema derecha, que es un proyecto que mira hacia el pasado», apuntó el jefe de la diplomacia española.