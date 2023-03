El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este pasado jueves subir sus tipos de interés en medio punto porcentual, hasta el 3,5 %. Se había generado mucha expectación por si la crisis financiera que ha explotado estos días hacía cambiar de rumbo la política monetaria a la citada entidad, presidida por Christine Lagarde. Sin embargo, no lo ha hecho, ya que ha prevalecido el objetivo de bajar la inflación puesto que en la zona del euro todavía es muy elevada.

Los tipos de interés tienen un impacto directo en el Euribor, principal índice de referencia de las hipotecas a tipo variable. Por tanto, cabe preguntarse cuál será le evolución del Euribor en los próximos días. Este jueves, antes de conocerse la decisión del BCE, se ha desplomado, pero ¿qué ocurrirá este viernes, 17 de marzo? Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com, precisa que el Euribor este jueves ha caído mucho en su tasa diaria porque ha sido previo a la reunión del BCE y los bancos preveían que no iba a subir tanto los tipos de interés, «pero se han equivocado. Por tanto, ha sido una reacción equivocada».

A su modo de ver, el citado indicador «volverá a subir en los próximos días y se va a situar en marzo, muy probablemente, sobre el 3,8 %». En este sentido, ha asegurado que «no vamos a ver una caída del Euribor en marzo, respecto a febrero, sino un incremento moderado». Por tanto, las hipotecas a tipo variable que se revisen con el índice de marzo se incrementarán «de forma importantísima». El citado economista ha recordado que él esperaba esta subida de tipos porque las cifras de inflación son peores que en la anterior reunión. En este sentido, ha vaticinado que los bancos centrales seguirán subiendo tipos, pero de una manera más gradual y más despacio de lo que tenía previsto. No obstante, ha precisado que son meras conjeturas, aunque ha insistido en que el Euribor superará el 4 %; a finales de año se situará en el 4 %-4,5 %».

Los peligros del mercado bancario

Monserrat ha explicado que las crisis financieras de estos días «nos están haciendo ver que el mercado bancario tiene sus peligros porque los bancos tienen poco dinero líquido, su negocio se basa en invertir el dinero. Para evitar estas situaciones de pánico están los bancos centrales, etc. Lo que no hay que dar es miedo porque nuestros bancos no peligran más ahora que antes de la crisis de Silicon Valley Bank (SVB); es un peligro leve. Un banco puede ser intervenido, puede quebrar, pero son casos que no vamos a ver ahora por una crisis bancaria. Por su parte, Credit Suisse ya estaba en una situación delicada antes y ahora el mercado está más atento. Lo que nos dice esta mini crisis es que los bancos son entidades delicadas y cuando no actúan de forma responsable pueden ser intervenidos. Pero eso siempre es así», ha concluido.