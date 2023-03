El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han firmado este miércoles el acuerdo para la segunda fase de la reforma de las pensiones después de que los órganos de dirección de ambos sindicatos lo hayan respaldado por unanimidad.

Los tres han coincidido en que se trata de una reforma «histórica», que garantiza la sostenibilidad de las pensiones y refuerza su suficiencia y la equidad del sistema, al tiempo que han rebatido a CEOE que esta reforma vaya a suponer un lastre para la creación de empleo y la competitividad de las empresas. En una comparecencia ante la prensa en la sede del Ministerio, el ministro y los dirigentes sindicales han explicado este acuerdo, que lleva por nombre 'Acuerdo para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones'.

Mediante este acuerdo bipartito, que no ha contado con el respaldo de CEOE y Cepyme por considerar que la obtención de ingresos del sistema se carga a las espaldas de las empresas, autónomos y trabajadores, se pone el broche a las distintas reformas en el sistema de pensiones acometidas en esta legislatura y contempladas en el Plan de Recuperación español. A partir de las 16.00 horas, el ministro Escrivá comparecerá en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para dar cuenta de esta reforma y, si todo va bien, mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para la aprobación del Real Decreto-ley que la desarrolla.

La segunda pata de la reforma de pensiones cuenta con el aval de Unidas Podemos, ha sido negociada con la Comisión Europea y es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos.

El ministro Escrivá ha resaltado que esta reforma beneficiará a los pensionistas actuales y de futuro, ofreciendo a los jóvenes una referencia a medio y largo plazo sobre cómo serán sus pensiones en el momento de su jubilación. Escrivá ha subrayado que la reforma «robustece» el sistema, contempla elementos «muy potentes» de equidad intergeneracional, mejora derechos y elimina «incertidumbres». Así, frente al recorte de pensiones que suponía la reforma de 2013 del Gobierno del PP, Escrivá ha remarcado que esta reforma asegura que la pensión de entrada sea equivalente el 80% del último salario.

Además, mediante las medidas de ingresos adoptadas y de los incentivos al retraso de la jubilación, «se neutraliza» el efecto para 2050 que implicaba una reducción del gasto en pensiones de tres puntos del PIB. Escrivá ha expresado su confianza en que esta reforma logre concitar el mayor de los apoyos entre los grupos parlamentarios, a los que esta tarde presentará la reforma en la Comisión del Pacto de Toledo.

El ministro también se ha mostrado convencido de que esta reforma será una «referencia internacional» y ha replicado a CEOE que «en ningún caso pone en peligro el empleo y la competitividad de las empresas». «Se está haciendo una gran demagogia sobre este tema y son subidas (de cotizaciones) manejables», ha apuntado Escrivá, que ha añadido que el coste laboral medio por hora trabajada en España sólo aumentará en 37 céntimos con esta reforma.

El titular de Inclusión ha reprochado a servicios de estudios como el del BBVA que hayan hecho valoraciones de esta reforma a través de «cálculos apresurados y oportunistas sacados en un ordenador personal en una casa», sin conocer las métricas de la reforma y el detalle del texto, que ha sido trabajado por equipos «muy potentes» y multidisciplinares de expertos economistas y actuarios. Los dirigentes sindicales han coincidido con Escrivá en este punto.

Así, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado que lo que pretenden estos análisis de diferentes servicios de estudios es «dar cobertura a sectores políticos y económicos», sobre todo a los planteamientos de la patronal. «Esta reforma aleja el negocio del sistema de pensiones privado, que es a lo que aspira el sistema financiero de nuestro país desde hace años», ha apuntado. En esta línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que esta clase de informes no responden sólo «a una falta de rigor», sino que «se quieren revestir de análisis supuestamente técnicos lo que son análisis ideológicos e interesados» para no acabar con el «nicho de negocio» de las entidades aseguradoras.

Durante su intervención, Álvarez ha destacado que, para su sindicato, esta reforma tiene una «importancia histórica», pues equilibra gastos e ingresos y garantiza a los jóvenes «pensiones dignas». «A partir de ahora cualquiera que quiera intervenir sobre gastos e ingresos tendrá que explicar a nuestro país a quién quita y a quién pone», ha señalado Álvarez, que ha dado mucha importancia a que Bruselas haya dado su aval a esta reforma.

El líder de UGT ha reprochado a CEOE que no haya respaldado el acuerdo porque, en su opinión, «no hay argumentos que lo justifiquen». En este sentido, ha recordado a los empresarios que sus cotizaciones al sistema se han rebajado cuatro puntos desde 1982 hasta hoy. «Estoy convencido de que no es menos que el destope de las bases máximas», ha subrayado el líder de UGT, que ha tachado de «incoherente» que la patronal firmara la primera reforma y no suscriba la segunda reforma, que es la que determina cómo se va a financiar la primera a través del destope de las bases máximas y de una mayor contribución.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha felicitado al Ministerio y a su titular por «la capacidad de reconducir ante la Comisión Europea las medidas que generaban más problema» en esta negociación, como la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. En este sentido, Sordo ha señalado que el modelo dual de cómputo de la pensión adoptado en esta reforma ofrece una «salida meritoria y manejable», y ha agregado que, hacer esta reforma con el aval de la Comisión Europea, «es de una relevancia geopolítica y estratégica muy importante».

El líder de CCOO ha recordado que esta segunda pata completa el acuerdo tripartito firmado hace un año y contempla medidas para «dotar de fiabilidad y estabilidad» al sistema. «Si hubiera que ponerle un título a este acuerdo, podría ser 'más ingresos, más protección, más certezas'. Es fundamental enviar certezas a la población española», ha precisado. Sordo ha detallado que esta segunda reforma «garantiza más ingresos a la Seguridad Social» y da un «cambio de enfoque ante los retos que plantea la jubilación de los 'baby boomers'», de manera que no se recorten las pensiones, sino que se refuercen.

El líder de CCOO también se ha referido a los empresarios, a los que ha replicado que, al contrario de lo que sostienen, la subida de cotizaciones contemplada en la reforma es «absolutamente manejable». Asimismo, ha criticado las posiciones de «exageración e hipérbole» de la CEOE respecto a la cuota de solidaridad y ha descartado que esa medida vaya a alejar la atracción de talento en España, como ha afirmado el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. «Son medidas manejables y no tienen ningún coste en términos de creación de empleo», ha remarcado.