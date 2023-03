El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que la reforma del sistema de pensiones que presenta el Ejecutivo en la mesa de negociación con los agentes sociales garantizará la sostenibilidad del mismo «para las próximas décadas».

Sin entrar en detalles, Sánchez ha considerado que esta reforma propuesta por el Ministerio de José Luis Escrivá «garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y la sostenibilidad del mismo para las próximas décadas».

Sánchez ha hecho estas valoraciones sobre la reforma del sistema de pensiones en una intervención en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) tras visitar el Barcelona Supercomputing Center. Los máximos representantes de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, indicaron que ven la propuesta del Gobierno de coalición «con buenos ojos» y que va «en la buena dirección», a la espera de conocer los detalles de la misma.

A su vez, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha celebrado la segunda parte de la reforma de las pensiones, ya que «garantiza la sostenibilidad del sistema», supone una de las medidas «más redistributivas» de la legislatura y acepta buena parte de los planteamientos de Unidas Podemos en esta materia. Echenique ha agradecido en el Congreso al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, su «buena disposición» en los «meses» de negociación para esta segunda parte de la reforma de las pensiones.

Desde Unidas Podemos entienden que el problema del sistema de pensiones parte de los ingresos y no de los gastos. Para resolverlo, la reforma pretende aumentar los ingresos «por arriba», es decir, con los salarios y las bases de cotización más altas, lo que, según Echenique, beneficiará «a la mayor parte de la ciudadanía». En lo que respecta a la tramitación parlamentaria de la reforma, el portavoz de UP confía en que los socios de Gobierno no vean «con malos ojos» el acuerdo, aunque espera que lo confirmen ellos, que ya han sido informados.

En esta línea se ha pronunciado también el diputado de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, quien considera que la propuesta es un «muy buen acuerdo» y asegura no escuchar «ninguna oposición» por parte de los socios de investidura. En todo caso, todo apunta a que la reforma se tramitará como decreto ley para asegurar su inmediata entrada en vigor, y ello implica que sólo habrá que superar una votación en el Pleno del Congreso, en los 30 días siguientes a su aprobación en el Consejo de Ministros, para decidir si se convalida o se deroga. «Cuanto antes, mejor», apunta Enrique Santiago.

La reforma de pensiones que el Gobierno ha presentado a los agentes sociales incluye una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos, duplicar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y poder elegir entre el periodo de cómputo actual para calcular la pensión o ampliarlo. Esta reforma, pactada con Bruselas y en el seno del Gobierno de coalición, es necesaria para desbloquear un nuevo desembolso de los fondos europeos.