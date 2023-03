El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra la «división» que hay en el seno del Gobierno ante la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y ha defendido llegar al 8 de marzo con la «derogación parcial» de esta «chapuza» legal. A su entender, sería «bueno» que este 8M «no solo se pelee el Gobierno» sino que «aporte algo positivo a las mujeres» porque «se lo merecen».

Feijóo, que ha visitado Down Cáceres acompañado por la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha pedido «menos soberbia» al presidente del Gobierno y «un poco más de compromiso» para que esa reforma legal se haga de forma «inmediata», porque está «causando estragos en la defensa y la dignidad de las mujeres», con «más de 700 rebajas de penas a delincuentes sexuales» y la «excarcelación de más de 70 personas condenadas por sentencia firme». En este sentido, el presidente del PP ha reclamado al Gobierno que se ponga de acuerdo «y el Congreso de los Diputados mande un mensaje de consenso y disculpa a las mujeres españolas» este 8 de marzo.

A su entender, el Ejecutivo ha protagonizado un «esperpento» insultándose entre sí y utilizando a la mujer como la última herramienta de su «división». Feijóo ha insistido en que «lo óptimo sería no llegar al 8 de marzo sin haber derogado la ley de Sánchez del 'sí es sí' y sin haber consensuado la reforma urgente de esta chapuza legal». A su entender, el partido de Sánchez ha pasado la historia por legislar «contra el feminismo, la igualdad y la dignidad de las mujeres». «El feminismo hay que demostrarlo de verdad, seremos coherentes con nuestra propia reforma de la Ley y que se haga de forma inmediata. No nos gusta el feminismo de la pancarta, no participamos del feminismo como arma arrojadiza dentro de la sociedad», ha manifestado.

#EnDirecto | Feijóo pide a Sánchez menos "soberbia" y más "compromiso" para reformar el 'sólo sí es sí', "una ley que está causando estragos en la defensa y en la dignidad de las mujeres" pic.twitter.com/N9ES2AMb2T — Europa Press (@europapress) March 6, 2023

Ante el debate de toma en consideración de la ley del 'solo sí es sí' que se celebra este martes en el Congreso, Feijóo ha indicado que el texto del Grupo Socialista es una «copia» de la propuesta que el PP registró en diciembre y ha señalado que en ese contexto la pregunta es «cómo es posible que el PSOE diga que no quiere los votos del PP».

«Y ahora parece que sin los votos del PP no se puede aprobar» ha apostillado, para criticar la «soberbia» del PSOE y que no haya contactado con su partido para este trámite parlamentario. Sin embargo, ha dicho que al PP le gusta ser «útil en las políticas feministas» y ha recordado su legado legislativo estos años frente al «retroceso» del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con su ley. Feijóo ha confirmado que el Grupo Popular votará este martes a favor en la toma en consideración de la proposición que reforma la ley del 'sólo sí es sí', pero «no para hacer un favor a Sánchez sino para ser consecuentes con las mujeres y protegerlas de este gobierno y de su actividad legislativa».

En cuanto a si el PP acudirá a alguna de esas manifestaciones, ha indicado que cualquier persona del partido tiene «libertad» para hacer lo que considere oportuno. Además, ha destacado que esta misma tarde él participa en Cáceres en un acto por la igualdad de las mujeres junto a María Guardiola. Finalmente, el líder del PP ha criticado que Sánchez anuncie como una novedad la ley de la paridad que llevará este martes al Consejo de Ministros cuando se trata de la transposición de una directiva europea propuesta por el PPE y, por lo tanto, lo único que va a hacer el Ejecutivo es «cumplir con su obligación».

«Parece que se lo ha inventado cuando lo que ha hecho es copiarlo», ha manifestado. Es más, ha asegurado que «si hay un organigrama machista es el que depende de Sánchez en La Moncloa», ya que de nueve altos cargos que dependen del presidente del Gobierno, «ocho son hombres». «Tiene que ser consecuente y no imponer la paridad a los demás, si no a sí mismo», ha proclamado.