La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes «respeto» para el PSOE, que lleva «140 años trabajando por las mujeres», en respuesta a las críticas formuladas por la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, en las que ha cuestionado el feminismo del Partido Socialista por votar la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí' «con PP y Vox». «Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas, el feminismo no ha existido», ha criticado Robles sobre este asunto en declaraciones a los periodistas, tras participar en un acto institucional en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Según sus palabras, «cuando un partido como el PSOE lleva 140 años trabajando con las mujeres, la señora Belarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos en los demás», por lo que ha puesto en valor a las mujeres «comprometidas» que «desde hace muchísimos años» trabajan por la igualdad.

«Así que mi homenaje y mi reconocimiento a todas las mujeres del Partido Socialista que desde hace más de 140 años están trabajando por los derechos a las mujeres», ha manifestado la ministra de Defensa que ha pedido «respeto» para todas ellas. Preguntada sobre la modificación de la Ley del 'sólo sí es sí', la ministra ha asegurado que cuando se cometen errores «hay que modificarlos y corregirlos», en alusión a las rebajas de condena que se están produciendo con la citada ley.

«Está claro que la Ley del 'sólo sí es sí', en la parte de reforma del Código Penal, ha producido unos efectos que no son aceptables en ningún caso y eso hay que modificarlo y corregirlo y no pasa nada», ha aseverado, para asegurado que en política, «cuando uno comete un error o lo que ha realizado no responde a sus expectativas, el sentido de la humildad es reconocer que a lo mejor algunas cosas no producen el resultado querido». Por eso, ha subrayado la importancia de ser «humildes» en política porque éste es «siempre un valor» y cuando se producen errores «hay que reconocerlo».