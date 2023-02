El PP votará a favor de la tramitación de la reforma del PSOE para corregir la ley del 'sí es sí'

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha anunciado que el Grupo Popular votará este martes en la Mesa del Congreso a favor de la tramitación urgente de la proposición de ley del PSOE para corregir la llamada ley del 'sólo sí es sí'. Además, ha criticado la «pelea de gallos» entre el PSOE y Podemos por esta «chapucera» norma.

El Grupo Socialista presentó su iniciativa hace justo una semana pero no será hasta este martes cuando irá a la Mesa de la Cámara Baja para ser calificada. En este primer trámite parlamentario, los socialistas contarán con el apoyo de los 'populares', de forma que se garantizan sin problemas la aprobación de ese trámite de urgencia.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha confirmado el apoyo de su partido a la tramitación urgente y ha criticado que no se hiciera en diciembre cuando el PP presentó su propia iniciativa para reformar la ley. «Si no se hubiera bloqueado, ya podía estar hecha y modificada, o a punto de estarlo», ha manifestado Sémper, que ha subrayado que «los delincuentes sexuales que hoy comenten un delito ya no serían juzgados con penas descafeinadas».

El portavoz del comité de campaña del PP ha explicado que el PP va a votar sí a la tramitación urgente no por defender los intereses del PP, «sino por un sentido mínimo de decoro, responsabilidad y urgencia», ante las rebajas de condena a agresores sexuales y excarcelaciones que se están produciendo.

Después de el cruce de reproches en la última semana entre los ministros socialistas y de Podemos por esta norma, Sémper ha criticado la «pelea de gallos» en la que, a su juicio, se ha convertido el Gobierno de Pedro Sánchez cuando «clama al cielo» que esta norma no sea modificado cuanto antes. «Por encima de los intereses de Sánchez y de su Gobierno están los intereses del sentido común y la modificación de una ley chapucera que está perjudicando y revictimizando a las mujeres», ha declarado.

En este punto, ha recriminado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos la rapidez con la que el Gobierno legisla con leyes que le interesan al presidente del Gobierno, como en el caso de la malversación yla sedición «que interesaban a sus socios independentistas», frente a la lentitud en otras modificaciones como la de la ley del 'sólo si es sí' «cuando tiene la necesidad urgente de que no estalle la coalición».

Al ser preguntado si ha habido algún contacto con el Gobierno por esta norma, después de que el ministro Félix Bolaños, expresase su disposición a hablar, Sémper ha dicho que no le consta ninguna llamada y ha añadido que el Ejecutivo está «siendo absolutamente irresponsable» en este asunto.