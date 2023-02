La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este lunes que el gobierno de Barcelona haya roto relaciones con Israel y aseguró que esa postura no representa a España, durante una visita oficial al Estado judío en la que intenta atraer inversores hacia su región. «Esto no representa a España y no representa a Cataluña. No quiero que ningún inversor, que ningún judío, que ningún ciudadano de bien de este mundo piense que España es un país racista o que España es un país que se cierra al mundo. Cerrar las puertas a Israel es cerrar las puertas al mundo», dijo Ayuso durante un discurso, tras reunirse en Jerusalén con el presidente israelí, Isaac Herzog.

La semana pasada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, suspendió temporalmente las relaciones institucionales con Israel, incluido el hermanamiento con Tel Aviv, «hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina y cumplan plenamente las obligaciones que le imponen el Derecho internacional». «Queremos, con este viaje, dejar claro que esto no nos representa, Madrid es la casa de todos y de todos los israelíes que buscan prosperidad, libertad, respeto», recalcó Ayuso, quien aseguró que la principal misión de su visita es «reforzar relaciones institucionales con el Estado de Israel y atraer inversiones, hablar con empresas». Noticias relacionadas Monasterio exige combatir el «adoctrinamiento» en las aulas y Ayuso le contesta que se deje de propuestas de «chat de madres» Arranca la concentración contra el reconocimiento a Ayuso en la Complutense Más noticias relacionadas En días pasados, Israel calificó la decisión de Barcelona de «lamentable», al argumentar que es un «refuerzo para extremistas, grupos terroristas y antisemitas». «No estamos en un momento para romper relaciones con nadie, con ningún país, y mucho menos con un Estado democrático como Israel, un ejemplo de democracia como pocas a la que nos unen muchos lazos culturales, económicos, políticos», subrayó Ayuso. La funcionaria española también se reunió con la vicealcaldesa de Jerusalén y tiene previsto entrevistarse con los ministros de Economía y Agricultura del Ejecutivo israelí, encabezado por el primer ministro, el derechista Benjamín Netanyahu. Además, su delegación se reunirá con empresarios locales para conocer nuevas prácticas en materia de innovación y emprendimiento, que para la Comunidad de Madrid están siendo una fuente importante de empleos. Según Ayuso, Madrid «es una referencia en digitalización, innovación y emprendimiento». En la primera escala de su agenda oficial en Israel, que se extenderá hasta el martes, Ayuso participó en una ofrenda floral en el Museo del Holocausto, Yad Vashem. En días pasados, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunció que solicitaría el hermanamiento con Tel Aviv.