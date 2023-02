Igualdad alerta que la reforma del 'solo sí es sí' del PSOE implicaría «una segunda ola de revisiones»

El Ministerio de Igualdad ha alertado de que la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' registrada este lunes por el PSOE en el Congreso de los Diputados implicaría «una segunda ola de revisiones». «Puede dar lugar a revisiones de tribunales que hasta ahora no se han revisado. No es cierto que la propuesta del PSOE vaya a blindar frente a revisiones que tendrían que estar terminando, no se puede permitir que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones», ha manifestado en declaraciones a los medios la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. En este contexto, Rosell ha mostrado su «preocupación» debido a que ante un modelo de consentimiento «se introduzca de nuevo la violencia, la intimidación, que responden al modelo del 'no es no'».

«Hemos hecho la propuesta de que la violencia e intimidación sea un agravante. La propuesta de volver al viejo sistema que no ha funcionado nunca nos parece que sería un retroceso», ha defendido. Para la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, volver a introducir un subtipo en el artículo del consentimiento de la ley «es vuela al sistema anterior», lo que supone un «riesgo en revisiones futuras» de condenas. Asimismo, Rosell ha criticado que hay una «divergencia» en la aplicación judicial de la Ley del 'solo sí es sí' que es «lamentable» y ha incidido en que la responsabilidad de la aplicación de la norma «es de cada tribunal». «Me parece llamativo que nos digan si la vamos a aplicar de una u otra manera», ha dicho. Una propuesta que coincide con la del PP En la misma línea, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', ha mostrado su sorpresa por que el PSOE haya optado por una propuesta que supone «una vuelta al Código Penal de 'La Manada' y que coincide sorprendentemente con la propuesta del Partido Popular». «Hay una propuesta que es la misma que la del PP y Vox no le hace malos ojos. Si camina como un pato y grazna como un pato es probable que sea un pato», ha agregado Pam. Al ser preguntada sobre si Podemos permanecerá en el Gobierno si sale adelante la propuesta de reforma registrada por el PSOE, la número dos de Irene Montero ha apostado por continuar «en los momentos difíciles». Noticias relacionadas Sémper afirma que el PP apoyará la reforma del PSOE si no es «una chapuza 2» Iglesias recrimina a Sánchez que le «tiemblen las piernas» y brinde una victoria al PP Más noticias relacionadas «Días como hoy hacen más necesario que nunca la existencia de un Ministerio de Igualdad», ha sentenciado. En este punto, ha insistido en la importancia del consentimiento que recoge la Ley del 'solo sí es sí': «No queremos dar ningún paso atrás y vamos a hacer todo lo necesario para llega a un acuerdo que conserve el consentimiento». Un retroceso Por ello, la secretaria de Estado de Igualdad se ha mostrado «preocupada y triste» en un momento «delicado» por el «posible retroceso» en los derechos de la mujeres al «volver al Código Penal de 'La Manada'» y por «fallar al compromiso con las feministas» de «hacer una ley que pusiera el consentimiento en el centro». Así, ha explicado que con un Código Penal como el de la 'La Manada' se pueden dar casos «tan preocupantes» como de una esposa que sufra violencia de género durante muchos años con su marido y que «es probable» que también sufra violencia sexual sin mostrar ningún tipo de violencia; mujeres con discapacidad agredidas sexualmente que no han mostrado resistencia ni signos de violencia «por el miedo paralizante», algo que, a su juicio, «siempre se ha juzgado como abuso»; o también casos de menores de edad «que ante una agresión sexual no ofrecen resistencia». «La cuestión sexual es siempre una cuestión de poder, vamos a seguir trabajando para preservar este modelo del consentimiento y que siga estando en el centro del Código Penal», ha indicado Pam. Con el objetivo de «verdaderamente ayudar a una correcta implementación» de la Ley del 'solo sí es sí' y «no volver al Código Penal de 'La Manada', la secretaria de Estado de Igualdad ha propuesto seguir trabajando para implementar medidas como la especialización de los órganos judiciales, más policías, más psicólogos, más prevención y más sensibilización». Aunque la propuesta del PSOE mantenga en un artículo la definición de consentimiento, Pam considera que si luego habla «de que se tiene que demostrar la violencia» se está «volviendo al Código Penal anterior», por lo que ha criticado que con la reforma socialista «las mujeres tengan que volver a demostrar que hubo violencia para demostrar que han sido agredidas». En referencia a los motivos por los que el Ministerio no hace públicas sus propuestas de reforma de la Ley del 'solo sí es sí', ha justificado que Igualdad «no ha dejado de trabajar» desde que se conocen las primeras rebajas de penas y ha afirmado que van a seguir trabajando «por un acuerdo que se centre en el consentimiento». «Es importante que sigamos trabajando con discreción como hasta ahora. Nos estamos jugando algo lo suficientemente grave como para poner nuestros esfuerzos en hacerlo bien», ha concluido la número dos de Igualdad.