La Audiencia de Lleida ha absuelto al rapero Pablo Hasel y a otras 10 personas a las que juzgó en noviembre acusados de desórdenes públicos y lesiones a agentes de Mossos d'Esquadra durante la protesta del 25 de marzo de 2018, tras la detención del expresidente del Govern Carles Puigdemont. La sentencia, consultada por Europa Press este viernes, constata que todos participaron en la manifestación, que terminó con altercados, pero en las imágenes de la jornada el tribunal "no identifica a ninguno de los acusados en actitud o conducta penalmente antijurídica sin perjuicio de identificar a alguno de ellos en el seno de la manifestación".

Los magistrados concluyen que no hay ninguna prueba en el juicio "que permita concluir a la sala de una actuación plural, conjunta y consciente de esa alteración de la paz pública por los acusados", necesaria para que haya un delito de desórdenes, ni tampoco está probado que se pusieran de acuerdo para causar altercados. El tribunal "no duda de que los agentes recibieran patadas y golpes, como estos refirieron", pero no ve probado que lo hicieran los acusados.

En su declaración en el juicio, Hasel negó haber empujado a mossos o haber incitado a otros manifestantes a hacerlo. La Fiscalía pedía para Hasel una condena de cinco años y nueve meses de prisión y, para el resto de acusados, cinco años y tres meses. Hasel está en prisión desde febrero de 2021, cuando fue detenido para cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.