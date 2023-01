La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este lunes que no ve garantías para volver a Cataluña de forma inmediata pese a la reforma del Código Penal, y ha dicho que lo hará «cuando se den las circunstancias y condiciones». «Hay un lío brutal que no se sabe cómo se desenredará. No siento que tenga las garantías para volver y para tomar esta decisión de forma inmediata», ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Según Rovira, su situación judicial genera «preguntas que hoy no se pueden responder», por lo que quiere esperar y ver qué interpretación de la reforma del Código Penal hace la sala segunda del Tribunal Supremo y qué otras causas le pueden afectar como eventuales causas secretas. «No tengo prisa para volver», ha apuntado, destacando que se siente útil como secretaria general de ERC, y, al preguntársele si se presentaría a unas elecciones si su situación se lo permite, ha dicho que no tomará decisiones inmediatas sobre su futuro político.

Desde que está en Suiza, ha hablado «con mucha gente», incluidos ministros de Podemos, ministros europeos, representantes de gobiernos europeos y miembros de diversos órganos. Sobre si se ha visto cara a cara en Suiza con los ministros de Podemos, ha evitado concretarlo pero ha dicho: «¿Y por qué no? Soy la secretaria general de ERC. ¿Por qué un ministro español no debería hablar conmigo?». Sí ha negado haber hablado por teléfono con algún ministro del PSOE: «Para una élite española estoy vetada para hacer política», ha dicho, pese a ser la número dos de ERC, y ha añadido que no le pasa cuando habla con políticos europeos, entre otras personas.

Ha criticado al abogado Gonzalo Boye por afirmar que imagina que el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig por un delito de malversación y solo de desobediencia para Marta Rovira puede enmarcarse «dentro de un pacto» con la Fiscalía. «Boye me acusa de traición tras haber entregado la vida para que nuestro país progrese y haya república. He dado la vida y la volvería a dar 300 veces porque creo que tenemos derecho a votar», ha lamentado Rovira, que ve intereses políticos en las palabras del abogado. Tras negar cualquier pacto, ha reclamado no confundirse «de enemigo, porque la causa de Puigdemont y del resto de represaliados es la misma», y por eso cree que deberían ayudarse.

La secretaria general de ERC ha dicho que hace cierto tiempo que no habla con Puigdemont, lo que atribuye a la «represión política» porque considera que no pueden hacerlo con seguridad. Pese a admitir que tienen una visión diferente de las consecuencias del 1-O, cree que la solución pasaría por sentarse y hablar con seguridad, pero ha rechazado que se especule y se diga que no se entienden. Rovira sí se ha reunido con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y tiene pendiente recuperar los contactos con dirigentes de este partido después de que salieran del Govern.