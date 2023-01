La portavoz de Ciudadanos (CS), Patricia Guasp, ha asegurado este viernes en Sevilla sobre la situación de la política nacional, dominada por dos partidos a los que ha retratado que «solo toman medidas para aguantar en el poder», y ha lamentado que «el bipartidismo no quiere explicar todo lo que no funcione» porque se trata de «dos partidos conservadores de todo lo que no funciona» y reclamar entonces que «hay que hacer reformas estructurales con Macron en Francia, que le salen a la calle por reformar las pensiones».

Durante su intervención en el acto de presentación del concejal de este partido y candidato a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, Guasp ha señalado que la agenda reformista de su partido gira alrededor de tres problemas, entre los que ha situado «la brecha generacional, el colapso de la sanidad y la colectivización de la administración». Sobre la brecha intergeneracional, Guasp ha sostenido que «somos el único partido que se atreve a demnunciar la quiebra del sistema de pensiones», antes de lamentar que «somos el país que más tarde va a recuperar el PIB prepandemia», mientras que ha planteado que «el salario de los jóvenes permanece congelado, solo ha subido un 3% mientras que las pensiones han subido un 40%». «Vamos a potenciar el pacto intergeneracional de rentas para la sostenbilidad de las pensiones de ahora y de mañana», ha proclamado la portavoz nacional de CS, que ha abogado por «reparar el mercado laboral, que asola a todos los jóvenes». Sobre la segunda reforma, la colectivización de la Administración pública, ha afirmado que «somos los únicos que apostamos por el progreso, el desarrollo, por hacer reformas de calado, por meter mano a una administración mastodóntica» después de considerar que «el bipartidismo es una agencia de colocación» y exigir que «necesitamos un país demócrata», objetivo que ha sintetizado en la máxima «una persona, un voto». Guasp ha demandado «revertir las deficiencias del sistema sanitario» tras poner de manifiesto que «en 2023 hay diferencias abismales entre los españoles», aun cuando hay un nexo en común como es que «todas las familias sufren la Atención Primaria» y ha pedido «garantizar la equidad en el acceso en la sanidad». «Son medidas ambiciosas que sólo CS se atreve a defender», ha defendido. Guasp ha sostenido que «debemos afrontar reformas estructurales en el Estado para garantizar la libertad individual y el Estado del bienestar». La portavoz de CS ha afirmado «somos es el único partido que apuesta por una agenda valiente, reformista y moderna para Andalucía» y ha destacado el trabajo del grupo municipal de su partido en el Ayuntamiento de Sevilla, Corporación donde ha asegurado «que ha sabido anteponer el interés de los sevillanos por encima del personal o partidista», haciendo referencia a la gestión de los concejales de CS que «han evitado que se prorrogaran los presupuestos municipales de 2022». «Frente a los eslóganes vacíos de otros partidos, trabajamos y negociamos», ha señalado la portavoz de Ciudadanos, antes de aclarar que «esto no supone una aprobación de la gestión del Gobierno del PSOE», sino que se «somos una oposición que va con la verdad por delante, que busca el progreso en Sevilla». Guasp ha cerrado su intervención con una referencia al escritor y periodista sevillano Manuel Chaves Nogales, a quien ha presentado como un representante de «esa tercera vía» en la España de la Guerra Civil, a quien ha citado para recordar que «los sectarismos tienen miedo al hombre libre e independiente». El secretario de Organización de CS y presidente de la gestora, Andrés Reche, ha ratificado «la fortaleza con la que nos encontramos tras la refundación». Ha apuntado que «nos quedan 120 días por delante para que los que siguen peleando por este proyecto sean los alcaldes de sus municipios». En su discurso, Reche ha remarcado el trabajo de Miguel Ángel Aumesquet para asegurar que «estáis haciendo las cosas de otra manera, dejando a un lado el 'politiqueo' y anteponiendo a los sevillanos».