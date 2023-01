Las polémicas declaraciones del portavoz de Unidas Podemos sobre Ayuso: «No se caracteriza por su nivel cultural»

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha señalado que era «previsible» la protesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense y ha criticado que se le otorgue el estatus de alumni ilustre del centro, dado que «cada vez que abre la boca no se caracteriza por su nivel cultural y técnico». Así lo ha indicado a los medios en los pasillos del Congreso preguntado por la concesión de este reconocimiento a Ayuso por parte de la Complutense, que ha terminado con tensión cuando la mandataría salía de la Facultad de Ciencias de la Información y un grupo de estudiantes ha intentado saltarse el cordón policial para increparla.

Santiago ha señalado que no ha visto las imágenes del acto y la posterior manifestación en rechazo contra la presidenta autonómica, pero cree que era de esperar las protestas en la Complutense, dado que la universidad es un ámbito propio de la «crítica». «Y en democracia hay que aceptar la crítica», ha ahondado el diputado del grupo confederal, para cargar contra la gestión del Gobierno autonómico de Ayuso pues, bajo su criterio, se caracteriza por «recortar» a la universidad pública a la que deja sin recursos y hacer de Madrid probablemente la comunidad con mayor densidad de centros privados, muchos de ellos de «escasa calidad». «Yo tengo mi punto de vista y no me parece que esa un estatuso (alumni ilustre) para dar a Ayuso, que cada vez que abre la boca no se caracteriza por su nivel cultural y técnico», ha remachado.