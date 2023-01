El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado a Vox de emplear a las mujeres y la polémica del aborto como parte de una «guerra interesada» en la que los populares incluyen también al Gobierno de Pedro Sánchez y que consideran un «chollo» para el Ejecutivo de PSOE y Podemos. El dirigente del PP ha comparecido ante los periodistas después de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, haya negado en una declaración institucional que se vaya a modificar el protocolo ante abortos, desautorizando a su vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, que anunció medidas provida.

«Los Gobiernos tienen que intentar serenar y ser responsables y sensatos y lo que hemos tenido oportunidad de ver a cuenta de lo sucedido en Castilla y León no es eso, nuestra valoración no puede ser positiva», ha afirmado Sémper ante los periodistas. Preguntado al respecto de si deberían convocarse elecciones en Castilla y León, para no depender de Vox, Sémper ha señalado que esa es una decisión de Mañueco. Además, ante las posibles alianzas postelectorales con Vox en las autonómicas y municipales de mayo, el PP ha recalcado que espera conformar Gobiernos del PP y ha vuelto a proponer al PSOE un pacto para que gobierne la lista más votada. El principal partido de la oposición argumenta además que está en medio de la «irresponsabilidad de unos y de otros que quieren jugar a incendiar el debate público español», una «guerra» entre Vox y el Gobierno de Sánchez y Podemos que en este caso «usa a las mujeres» en una «guerra de bandos».

«Vox es un chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos. Con este tipo de iniciativas absolutamente insensibles lo que consigue es ruido mediático y lo que consiguen Sánchez y Podemos es desviar la atención de los temas que sí se han aprobado y están afectando a las mujeres», ha agregado Sémper, en referencia a las rebajas de penas a agresores sexuales que ha conllevado la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. El PP ha recalcado que la posición del Gobierno de Castilla y León es la que «fija el presidente de la Junta de Castilla y León».

«Tener como referente a (Viktor) Orban le define a él y a sus referentes», ha dicho además Sémper sobre el vicepresidente castellano y leonés. Preguntado sobre si el partido de Alberto Núñez Feijóo espera que prospere el recurso que desde hace 13 años mantiene ante el Tribunal Constitucional contra la actual ley de plazos del aborto ha apuntado que lo que esperan es que el órgano de garantías se manifieste «de una vez». Además, Sémper ha justificado el silencio del líder el PP respecto a esta polémica con el argumento de que Feijóo está «para otras cosas» y no para manifestarse sobre lo que dicen los vicepresidentes en las comunidades autónomas.