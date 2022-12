Sánchez recalca que el independentismo «va contra los tiempos» y que no habrá referéndum

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha afirmado que el independentismo «va contra los tiempos», ya que tanto en la pandemia como en la guerra de Ucrania, lo que se ha impuesto en Europa ha sido la integración y compartir soberanía. Y también ha querido dejar claro que no habrá un referéndum de autodeterminación por mucho que se reclamen, ya que no cabe en la Constitución. En su rueda de prensa de balance del año, Sánchez ha recordado que el proceso independentista de 2017, con las leyes de desconexión, el referéndum y al declaración de independencia, fue una «desgracia» y «una vergüenza a nivel internacional».

A su juicio, aquella «quiebra del orden constitucional» se produjo por una «enorme irresponsabilidad del independentismo», que llevó a España a ese «abismo» hasta el punto de que los catalanes no podían hablar de política entre ellos«, pero también critica al Gobierno del PP de entonces, que no »atajó« esa amenaza. »Entonces el Gobierno contó con al lealtad de la oposición, algo que no ocurre hoy", se ha lamentado.

Decisiones «arriesgadas»

Según ha dicho, en estos años al frente del Ejecutivo ha tomado «decisiones arriesgadas» para evitar que se repitiera aquella situación y su conclusión es que hoy la situación está mejor que en 2017, la Constitución «se cumple en todo el país, también en Cataluña», y el independentismo no es una preocupación de los españoles, y la mayoría de los catalanes y de los españoles apuesta por la convivencia«. Y al ser preguntado por la nueva reclamación del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para negociar un referéndum de autodeterminación en 2023, Sánchez ha subrayado que eso ya son »debates del pasado« y que ni en la Constitución española ni en ninguna otra se reconoce el derecho a la independencia de ningún territorio: »Podrán reclamar lo que quieran, pero no se va a producir", ha zanjado.

El líder socialista ha recordado que, desde que accedió a la Moncloa en 2018, han sido numerosas las ocasiones en las que los independentistas hablan de un referéndum, pero lo cierto es que las únicas consultas celebradas tuvieron lugar cuando gobernaba el PP: «Conmigo, ninguna consulta --se ha jactado--. Si algo ha ocurrido es que se ha cumplido con la Constitución».

No cabe en la Constitución

También ha comentado que en todas las mesas de diálogo celebradas se le ha planteado el debate de la independencia, pero siempre han contado con la misma respuesta: «No cabe dentro de la Constitución, ni en la de ningún país del mundo. Si algo demuestra este debate es la distancia sideral de las posiciones para resolver este conflicto político, pero la situación no es la misma que en 2017». En ese sentido, se le ha preguntado si habrá una nueva reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat, pero ha evitado comprometerse y ha preferido subrayar que «la labor de los políticos es construir convivencia y no confrontar territorios» y que, después de lo vivido en 2017, «toda la apuesta por la convivencia siempre es poca».

«Esa mesa de dialogo, también fuertemente criticada, ha demstrado ser una herramienta útil para hablar», ha apostillado,, subrayando que el Gobierno expone ahí su posición, que incluye la unidad y la soberanía nacional. Para Sánchez, en Cataluña hay un «conflicto político» donde hay «diferencias y abismales», pero que no se debe arreglar en los juzgados, sino en la esfera política. Y es algo que «no se generó ayer», sino que lleva «una década» marcando la agenda, por lo que «no se va a resolver »de un día para otro.

«El Procès ha acabado», lo dijeron ellos

Lo que tiene claro, a tenor de la respuesta de Europa frente a la pandemia del coronavirus y este año frente a la guerra de Ucrania, es que el independentismo «va contra los tiempos» porque ahora la tendencia no es «compartimentar la soberanía, sino compartirla» y reforzar «la integración de manera más acelerada. Y de paso ha vuelto a citar la sentencia del dirigente de Junts, Jordi Sànchez, tras la ruptra del Govern: »El procès ha acabado". También ha aprovechado para criticar al PP, que en su momento pedía que se cumpliera la Constitución y ahora, cuando se cumple en Cataluña, no lo hacen ellos con la renovación del los órganos del Poder Judicial.

«Hace poco estuve en un acto con Salvador Illa y decía una cosa muy elocuente: después del incumplimiento fragante del PP d ela Constitución y de su fracaso en Cataluña, las lecciones de y lecciones de patriotismo, si las da alguien, es el PSOE, no el PP», ha apostillado. En su opinión, «no hay diferencia entre la oposición» de Alberto Núñez Feijóo y la que hacía Pablo Casado, pues en estos nueve meses el PP sigue incumpliendo la Constitución, «vota No a todo» y sigue en «el insulto y la descalificación». «Nada ha cambiado·», ha remachado.