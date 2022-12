El Gobierno ha lanzado un plan de medidas anticrisis que permitirán aliviar la cuesta de enero de 2023; destinará 10.000 millones de euros. Hasta ahora, el año comenzaba con subidas de precios; sin embargo, la inflación galopante ha motivado un incremento del nivel de vida tan espectacular que el Ejecutivo ha tenido que intervenir para que las familias puedan llegar a fin de mes. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de actuaciones, en el que destaca la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad, la concesión de un coche de 200 euros para los hogares más vulnerables y una prórroga de los actuales contratos de alquiler durante seis meses.

Cabe destacar que los alimentos se han encarecido un 13,7 % en Baleares durante el último año, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y es importante tener en cuenta que las Islas tienen una de las cestas de la compra más caras de toda España. Por citar un ejemplo, la leche ha subido un 28,3 % en el último año y se trata de un producto básico. A partir del 1 de enero, este tipo de artículos no tendrán IVA, actualmente es del 4 % y se conoce como IVA superreducido. Además de la leche se le aplica a los panes comunes, harinas panificables, queso o huevos; desde la próxima semana y durante los próximos seis meses no se pagará IVA por ellos. Otra novedad importante es que los aceites y la pasta pasarán de tener un IVA del 10 % al 5 %. Cabe destacar que el precio de los primeros ha experimentado un aumento del 25,10 % durante el último año en el Archipiélago balear.

Si se toma como referencia el análisis que ha realizado la Asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas, Consubal, la situación es aún más crítica que la que dibuja el INE. En este sentido, asegura que el coste de los productos básicos han subido un 70,72 %, respecto a diciembre de 2021, por lo que llenar la cesta de la compra en Baleares cuesta casi el doble que hace un año. Consubal calcula que una familia media de cuatro personas necesita 695 euros al mes para adquirir los artículos de primera necesidad; prácticamente el doble que hace un año. Teniendo en cuenta estos datos, una parte importante del sueldo se destina a alimentación, lo que ha llevado a muchas personas a prescindir de alimentos saludables con el daño que eso supone para la salud.

Cheque de 200 euros

Algunos economistas ya han alertado que uno de los riesgos de esta decisión gubernamental es precisamente un alza de los precios para compensar la reducción o la eliminación del IVA, como pasó al principio con la bonificación de los carburantes. Sánchez ha advertido que el Gobierno «vigilará» que los distribuidores y los establecimientos comerciales no lo hacen, ya que el objetivo es abaratar la cesta de la compra. Sin embargo, es consciente de que esto no es suficiente, por lo que también se ha aprobado la concesión de un cheque de 200 euros para las rentas inferiores a 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a 75.000.

Prórroga de los contratos de alquiler

La vivienda es otro de los principales quebraderos de cabeza de los baleares. Así, el precio de los alquileres de las Islas se encuentran entre los más elevados del país. El Consejo de Ministros ha acordado congelar el precio de los arrendamientos cuando se tengan que renovar contratos durante un periodo de seis meses. Si se aplicase la subida de la inflación, que en las Islas cerró el pasado mes de noviembre con un incremento interanual del 6,3 %, muchos inquilinos no podrían asumirla.

A todas estas medidas, hay que sumar otras aprobadas anteriormente (como los descuentos o la gratuidad del transporte público por carretera), así como las implantadas por el Govern (ayudas para las actividades extraescolares, deducciones para las hipotecas, etc.), el Consell de Mallorca (el bono de 200 euros, entre otras) o los ayuntamientos (bonos para comprar en los comercios adheridos, etc.). Todo esto, junto con lo citado anteriormente hará que la cuesta de enero de 2023 sea más llevadera, aunque no se puede olvidar que el año 2022 ha representado una pendiente muy empinada.