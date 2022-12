Amnistía Internacional ha criticado este viernes que la Fiscalía haya avanzado «hacia la impunidad de lo ocurrido» en junio en la valla de Melilla. Esteban Beltrán, director de la organización de derechos humanos, ha lamentado que el Ministerio Público haya «exonerado de toda responsabilidad» a las fuerzas de seguridad españolas al mismo tiempo que admite la gravedad de lo sucedido el pasado 24 de junio.

Para Amnistía «establece que hay impunidad porque la policía española nunca fue informada durante diez horas de lo que estaba ocurriendo en Marruecos y no supieron del drama que se estaba gestando. Esto no es creíble», ha censurado. Y eso pese a que confirma, según la ONG, que «ocurrieron hechos muy graves», como la muerte de al menos 23 personas, que se produjeran cientos de heridos, «la práctica imposibilidad de que se garantice pedir asilo en Ceuta y Melilla como no sea saltando la valla» o que no se reclamara asistencia médica para los heridos por parte de las fuerzas de seguridad españolas.