El Gobierno aleja las comparaciones de España con Polonia y Hungría

La situación del Estado de derecho en España «no es comparable» con la de Polonia y Hungría, países contra los que están abiertos expedientes sancionadores, ha defendido el secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, después de que desde el PP se haya hecho un paralelismo tras los últimos acontecimientos y la decisión del Tribunal Constitucional. «En mi opinión no es acertado comparar las situaciones en España y en Polonia y Hungría», ha sostenido Navarro, después de que el portavoz del PP en la comisión, Rubén Moreno, haya sostenido que con su actuación de las últimas semanas el Gobierno está dando «un mal ejemplo» que ha comparado con la forma de actuar de estos dos países. Navarro ha dicho comprender «perfectamente el debate político» si bien ha dejado claro que no comparte «en absoluto que se traslade en ocasiones a las instituciones europeas», entre ellas al Parlamento Europeo.

Según el secretario de Estado, todos los países tienen «deficiencias y problemas de Estado de derecho» conforme reflejan los mecanismos y los informes que se elaboran al respecto, España incluida, como quedó expuesto en el informe del año pasado, que «detalló algunas cuestiones relevantes». «Pero está claro que la situación en Polonia y Hungría no es no es la misma», ha insistido. En este sentido, ha rogado a los grupos parlamentarios que no lo expongan así ante las instituciones europeas porque se ha mostrado «convencido de que no es correcto» y porque «no ayuda nada a la normal tramitación de los informes de Estado de derecho sobre España». El secretario de Estado ha afirmado que en Polonia, pero sobre todo en Hungría, hay «una situación sistémica» que ha llevado a la UE a abrir procedimientos.

Ambos países son objeto de expedientes sancionadores por reformas que atentan contra la independencia de sus jueces, entre otras cuestiones. Además, Bruselas activó contra ambos el mecanismo de condicionalidad creado para evitar que fondos europeos sean utilizados en proyectos que minen el Estado de derecho en los Estados miembro, instrumento por el que este mismo diciembre los 27 han decidido congelar 6.300 millones de euros de fondos de cohesión a Hungría. «Son las propias instituciones las que reconocen que hay una situación específica en Polonia y Hungría, que no es el caso del resto de los Estados miembros, ni siquiera en aquellos en los que hay una duda más institucional, como es el caso de Rumanía y Bulgaria», ha rematado.

Por su parte, Moreno ha esgrimido durante su intervención que «la desaparición de la sedición, la rebaja de la malversación, intentar modificar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional por la puerta de atrás es un mal ejemplo para el resto de la UE». En opinión del portavoz del PP, desde el Gobierno se está «utilizando los mismos argumentos que Polonia y Hungría», que se amparan en que cuentan con una mayoría parlamentaria de tres quintos para poder actuar como lo están haciendo. «Nadie puede estar fuera de la ley, por lo menos nadie fuera de la Constitución», ha subrayado, defendiendo que hay que «aceptar lo que el Tribunal Constitucional establece».

Asimismo, ha refutado que el argumento del comisario de Justicia, Didier Reynders, de que las situaciones son diferentes porque en Polonia y Hungría «hay una regresión» ya no se sostiene. «Eso era antes, porque es que aquí no solo se cuestiona, aquí se violenta», ha agregado. El portavoz del PP también ha afeado el «lenguaje populista» usado por Sánchez al hablar de «complot para amordazar al Parlamento» y que ha considerado «impropio de un primer ministro de un Estado miembro de la Unión Europea». Por ello, ha llamado a resolver todas estas cuestiones «antes de la Presidencia del Consejo de la UE».

Por otra parte, Moreno ha incidido en que las elecciones generales se producirán durante la Presidencia europea y ha sostenido que esto «no puede convertirse en un elemento más de la campaña electoral». «Sería un grave error que el señor Sánchez lo utilizara para su promoción personal», ha sostenido, subrayando que el presiente «ya ha demostrado estar dispuesto a todo» y por tanto no le «extrañaría» que así fuera.

A este respecto, Navarro ha sostenido que «es habitual» que se produzcan elecciones de algún tipo durante las presidencias de turno de la UE y aunque en un momento se llegó a pensar en la posibilidad de cambiarlas, esto ha quedado descartado. Así, ha recordado el reciente caso de Francia, que ocupó la Presidencia en el primer semestre de este año y celebró las presidenciales en abril, y ha asegurado que hay mecanismos para poder gestionarlo. «No debe influir» en el proceso electoral, ha agregado, si bien ha tomado nota de la petición del PP de que «no se electoralice» la Presidencia.