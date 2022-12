Errejón cataloga a los magistrados como «diputados del PP»

El líder de Mas País, Íñigo Errejón, ha urgido a la mayoría progresista a presentar reformas legales que permitan renovar los órganos judiciales y relevar, con ello, a los «magistrados en rebeldía» del Tribunal Constitucional que se «comportan como diputados del PP» y han provocado una «crisis profunda de Estado». Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso para censurar que la suspensión decretada ayer por el tribunal de garantías para suspender las enmiendas que buscaban desbloquear la renovación del organismo.

Un comportamiento que ha tildado de «atropello democrático» y que pone en peligro el «equilibrio de poderes» que emana de la Constitución de 1978. Para el diputado, el culpable último de este conflicto es el PP, que mantiene bloqueados los relevos tanto en el TC como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con una «política de tierra quemada» donde demuestra que «el poder es suyo» y gobierna, o provoca el «caos» con «trampas» para incumplir la Carta Magna al servirse de mayorías caducadas para suspender las votaciones que pierde en el parlamento.

Errejón ha descrito también que ahora se entra en un «terreno desconocido» ante el precedente inaudito de paralizar la tramitación de una ley y que lleva a una disyuntiva: avanzar en la «democratización» de las instituciones o ir a un modelo donde la «misma fuerza», en decir el PP, «siempre gana». Y es que ha reiterado que el TC decidió «amordazar» el Congreso con magistrados conservadores que, «atrincherados» pese a su mandato caducado y sin abstenerse cuando eran parte interesada en la reforman, decidieron «no cumplir las leyes» y «obedecer» al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, ha reprochado que estos juristas tratan de cumplir el «programa político» del PP para que, desde el «secuestro» de las instituciones, influir en la acción legislativa dado que el TC también tendrá que resolver sobre el impuesto a las grandes fortunas, que grandes empresas quieren recurrir, o la reforma de la ley del aborto.

Por tanto, el líder de Más País ha enfatizado que hace falta un frente cívico ante esta deriva y que habrá conversaciones con la mayoría de investidura, que es «clara y amplia», para consensuar una iniciativa de forma rápida que solucione este «atropello» a la soberanía popular y, a la vez, recuperar la autonomía parlamentaria. Toca por tanto, según ha relatado, defender la «democracia» y ese equilibrio de poderes marcado en la Constitución impidiendo la «patrimonialización» de las instituciones, frente a los que saben que «han incumplido la ley y quieren mantener las «mayorías caducadas».

Respecto a si admiten, tras el fallo del TC, que el procedimientos de urgencia no era adecuado para abordar el calado de la reforma para renovar este tribunal, Errejón ha respondido que fueron »críticos con las formas y las prisas« de cara a esta iniciativa legislativa, pero ha incidido en que se emplearon »medios legales, democráticos y comúnmente utilizados« en el Congreso. «El PP no recurrió por las formas... lo hizo por las formas porque temía el resultado de las urnas y se salió con la suya porque tiene una mayoría caducada que no debería estar ahí«, ha concluido para alertar, de nuevo, que el precedente adoptado ayer por juristas empeñados en retener su »sillón« abre un »camino peligroso».