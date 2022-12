El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que este jueves se viviera en el Congreso de los Diputados «un día negro de la democracia española» y ha pedido elecciones y «sosiego» ante una situación en la que Pedro Sánchez «no tiene límites» y donde el independentismo «gobierna España». En declaraciones a los medios antes de reunirse con la patronal autonómica valenciana CEV, Feijóo ha señalado que la jornada parlamentaria de este jueves será recordada porque «por primera vez en las Cortes Generales gana el independentismo y pierde el constitucionalismo».

«Lo de ayer no había ocurrido jamás» en España, según el líder popular, para quien ya «no hay límites» desde el Gobierno y sus socios parlamentarios pues se insulta a los jueces y al poder judicial y se «homologa» a los magistrados del Tribunal Constitucional con los guardiaciviles golpistas del 23F. Lo ocurrido este jueves en el Congreso, a su juicio, «nos debe llamar la atención; no todo vale para mantenerse en el poder, no todo es legítimo cuando se sabe que se legisla de forma ilegal y en contra del Tribunal Constitucional».

Para Feijóo, lo aprobado ayer fue más grave que las declaraciones de independencia que se ratificaron en el Parlamento catalán en 2017 porque entonces el PSOE «estaba con la Constitución» y este jueves, ese partido la «abandonó». «Lamentablemente -ha añadido- esto nos lleva a seguir defendiendo la Constitución, el Estado de derecho y un mensaje a todos los españoles, reivindicando el respeto al Tribunal Constitucional decida lo que decida, a la independencia judicial decidan lo que decidan los jueces, y la convivencia y la Constitución en nuestro país. La oposición y el PP lo harán, con tranquilidad y el sosiego que se necesita en un Estado de derecho».

En su opinión, Pedro Sánchez «no tiene límites, su único objetivo es resistir. Las minorías auspiciadas por el Gobierno han derrotado a las mayorías». Preguntado por las declaraciones de anoche en Bruselas del presidente español acusando al PP y a Vox de urdir un «complot» para «amordazar» al Parlamento, Feijóo ha sido rotundo: «Ese lenguaje populista es impropio de un primer ministro europeo». Ha insistido en que es «muy peligroso» que desde el Ejecutivo se insulte a los jueces; ha llamado «a la calma, a proteger la Constitución y la igualdad de los ciudadanos ante la ley», y ha pedido a los ciudadanos que asisten «perplejos» al debate político «un poco de sosiego».

«Que no olvidemos los españoles lo que está pasando y nos dejen votar, que nos consulten. La mayoría (electoral) tiene derecho a defenderse votando en las urnas, y en la situación en que estamos Sánchez nos debe devolver los votos para poder ejercerlos nuevamente», ha reivindicado el presidente del PP. «No conozco a ningún presidente en la Unión Europea que insulte al poder judicial como hacen Sánchez, su grupo parlamentario y sus socios independentistas. Hoy el independentismo gobierna España», ha concluido.