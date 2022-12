El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho que espera que el Tribunal Constitucional (TC) no suspenda la tramitación parlamentaria de los cambios en el poder judicial «porque sería impedir» que la Cámara «haga su trabajo, que es legislar». «Otra cosa es que pueda decir que una ley es inconstitucional y entonces lo que hace es decaer la misma pero no dejarnos legislar sería tremendo», ha declarado este viernes a los periodistas Patxi López en los pasillos del Congreso de los Diputados.

La reforma impulsada por el Gobierno para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar penas por malversación salió este jueves adelante en el Pleno del Congreso entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el TC que aplazó al lunes su decisión sobre el recurso del PP para frenar la tramitación de la ley. El PP pretende que el Constitucional suspenda la tramitación de esta ley que incluye cambios relativos a nombramientos de magistrados del TC por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para desbloquear la renovación de este tribunal, pendiente desde hace varios meses.

Para Patxi López lo que sucedió este jueves «es la evidencia de que la derecha de este país, la política, la económica. la mediática y la judicial, está empeñada en no reconocer que el poder en una democracia como la nuestra nace de las urnas, no de sus privilegios». Ha añadido que «están empañados en no reconocer la legitimidad del Gobierno y de este Parlamento, que es el que tiene legislar, y es muy grave y antidemocrático intentar impedir que haga su trabajo. Es tremendo que la derecha esté en manos de una estrategia que destruye el propio sistema democrático».

Por su parte la diputada del PP Ana Pastor, ha comentado sobre el debate parlamentario de este jueves que «no se puede seguir con estas intervenciones que insultan a la propia democracia y con estas actuaciones que nos ponen en vilo a todos los demócratas». Sobre las palabras del diputado del PSOE Felipe Sicilia, que acusó a los populares de intentar parar un Pleno como hizo Tejero el 23-F, ha comentado: «Es la única vez que me he levantado a decirle a la presidenta del Congreso que no se puede conforme al reglamento insultar a un grupo parlamentario llamándole golpista».

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha destacado que «es una situación inédita pues nunca ha sucedido nada como esto». «El derecho al recurso de amparo está para proteger derechos fundamentales y yo creo que el recurso del PP va en esta línea pero que el TC vaya a fallar sin oír a ninguna de las otras partes, porque es una medida cautelarísima, es algo que no se había producido en 40 años de democracia», ha explicado. Sobre el debate parlamentario de este jueves ha dicho que su quedó «aterrorizado con el discurso que hizo las izquierdas y hubo oradores en la tribuna que llegaron a decir que el Congreso puede hacer lo que le venga en gana porque les han votado sin que el TC pueda tomar una decisión».

«Esto recuerda muchísimo a regímenes totalitarios», ha abundado Bal, quien se ha mostrado partidario de «obstaculizar e impedir que se cometa esta tropelía de reformar el delito de sedición y que por la vía de una enmienda de ERC se rebaje el de malversación».

El portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, ha sido preguntado si cree que el TC suspenderá la tramitación parlamentaria de esta ley, a lo que se ha limitado a decir: «No creo, y espero que sea prudente». El diputado de la CUP Albert Botran ha señalado que toda esta situación «es una demostración de los déficit democráticos que tiene el Estado español, ese poder que tiene el TC, que se lo dieron pensando en Cataluña pero que ahora lo aplican al Congreso». «Es una anomalía que un tribunal puede interceder en medio de un debate parlamentario», ha recalcado Botran, que no obstante ha concluido diciendo: «No es descartable que el lunes acabe resolviendo en ese sentido».