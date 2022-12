Esta semana es clave para los mercados ya que se están dando a conocer datos económicos muy importantes. Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, ha explicado que se ha publicado el dato de inflación de EEUU, que ha sido inferior al esperado (7,1 %), lo que «da pie a la Reserva Federal (FED) a moderar sus subidas del precio del dinero». «El mercado se lo ha tomado bien en primera instancia porque es uno de los datos que se van a presentar esta semana. Además, se espera que la FED suba los tipos este miércoles entre un 0,5 % y un 0,75 % y hay mucha expectación por ver qué claves darán para el futuro: si van a seguir al alza, a qué ritmo y si marcarán algún punto de inflexión». El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también se reunirán esta semana para subir el precio del dinero. «La inflación y las subidas de tipos son ahora mismo lo que más mira el mercado», ha destacado.

Preguntado por si se esperan subidas o bajadas en los mercados, Langa ha respondido que «depende, por eso esta semana es tan clave. Lo que es seguro es que va a haber mucha volatilidad». En este sentido, ha puesto como ejemplo que «cuando este pasado martes se conoció el dato de inflación de EEUU, más bajo de lo esperado, las bolsas repuntaron con bastante fuerza y los bonos cayeron; pero a medida que pasaban las horas se relajaron. Si el mercado interpreta que las subidas de tipos van a ser más lentas de lo esperado, éste reaccionará con valores positivos porque para las bolsas las subidas de tipos no son buenas; podría ser porque hay empresas endeudadas, puede llegar a causar una recesión económica, etc.». «Las subidas de tipos son malas para las bolsas», ha sentenciado.

El director de Corredordefondos.com ha concretado que «el sector por excelencia castigado por las subidas de tipos es el tecnológico, que es el que más ha caído. A día de hoy yo creo que de forma irracional porque hay mucha tecnología, sobre todo las big tech (Amazon, Apple, Microsoft, etc.) que no tienen deuda y las subidas de tipos y la inflación les dan igual porque tienen poder de mercado. Por tanto, si la subida de tipos es menor a lo esperado las tecnológicas serán las que más repunten y si pasa lo contrario serán las más castigadas. Por el lado contrario, un incremento de tipos más fuerte de lo esperado va muy bien a la banca porque tiene más margen; no creo que si es más lenta castigue a la banca, simplemente subiría menos porque ya ha estado muy castigada antes».

Preguntado por si hay que invertir en bolsa, Langa ha respondido que siempre que sea posible recomienda invertir una parte de los ahorros, por poco que sea. «En bolsa siempre hay que estar». En este punto ha argumentado que cuando se hace una inversión a largo plazo, diversificada y bien hecha, deja en algo anecdótico las bajadas. «Al final va a dar un buen resultado», ha declarado. Además, ha apuntado que ahora es un buen momento para invertir porque el mercado ya ha caído mucho y se han empezado a ver algunos repuntes, «parece que ya ha empezado el cambio de tendencia, pero aunque no lo hubiera siempre tiene que haber algo invertido en bolsa», ha concluido.